Dans l’optique de mobiliser et de remonter le moral de nos troupes sur le théâtre des opérations, la Plateforme Rempart pour le Mali composée des leaders d’associations de la société civile, leaders religieux, syndicats, militants de partis politiques d’oppositions et leaders d’opinion, attend faire de ce rassemblement un nouvel départ pour l’armée nationale dans sa mission régalienne de défense du territoire national. « Inquiets par le regain de tensions au nord et au centre du Mali ; Interpellés par le nombre de pertes en vie humaine depuis le 1er Janvier 2018, (80 pertes en vie humaine dont 29 FAMA au 31 Janvier 2018, trois agents de douane, et une vingtaine de civiles) ; Inquiets par l’incapacité du régime incompétent, désavoué et corrompu de IBK, à apporter de réelles solutions pour préserver la vie de nos concitoyens ; Conscients de la nécessité de rassembler les maliens de toutes obédiences autour du Mali et de son armée en souffrance », sont, selon les responsables, les raisons de la création de cette structure de veille citoyenne dénommée « Plateforme Rempart pour le Mali. L’objectif de la Plateforme est de « rassembler les Maliens de tous les bords autour de notre Armée Nationale pour sauver le Mali et ses fils. »

Selon Ibrahima Kebé, l’un des porte-parole de la Plateforme, il est primordial aujourd’hui de soutenir les Forces Armées du Mali. « C’est normal d’organiser un meeting de soutien à nos militaires car la situation sécuritaire du pays évolue de façon désastreuse. », a-t-il indiqué. Aujourd’hui, souligne-t-il, le régime à montrer à suffisance qu’il est incapable de mettre fin à l’insécurité galopante, de mettre un terme à l’escalade de la violence. « Chaque jour qui se passe, nos positions sont attaquées, nos soldats meurent. En un mot, ce régime a montré qu’il est incapable de protéger les populations civiles et militaires, il y a trop de morts, trop de sang qui coulent», explique Ibrahima Kébé. D’après lui, c’est pour cette raison qu’ils se sont organisés pour créer cette nouvelle Plateforme. « Nous nous sommes dit qu’il est aujourd’hui nécessaire qu’on se dresse de tout notre taille pour vraiment soutenir nos forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne », a-t-il déclaré.

Ibrahima Kébé précise que ce meeting sera absolument un grand apport pour nos militaires du fait qu’il sera une occasion pour que les patriotes se retrouvent pour apporter leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité du Mali. Confiant de l’importance de ce rassemblement patriotique, il dira que ça peut faire bouger les lignes. Le porte-parole a lancé un vibrant appel à l’endroit des maliens : « Il faut sortir massivement pour réitérer notre soutien à l’armée nationale.»

Ousmane Baba Dramé