Dans le but d’améliorer la situation sécuritaire dans la région de Ségou et Mopti, le Chef d’état-major général des armées du Mali, en coordination avec les autorités administratives, a décidé d’interdire temporairement, depuis le 20 février dernier, la circulation des engins à deux roues (tous cylindres confondus) d’un village à un autre dans les localités de Ké-Macina, Niono, les communes de Bellen, N’Komandougou,(arrondissement de Dioura) et le cercle de Ségou. Après un constat satisfaisant sur la réduction du taux d’attaques terroristes pour la région de Ségou, un mois après la mise en œuvre de la mesure, le gouvernement, à travers une décision du gouverneur de la région de Mopti, a décidé d’étendre la même mesure dans la région de Mopti. La mesure pour la région de Mopti, contrairement à Ségou, concerne les engins de toutes catégories (véhicules, engins à deux et 3 roues). Et s’applique dans un intervalle de temps bien déterminé. C’est-à-dire de 18 heures à 6 heures du matin, selon un communiqué du gouverneur de la région de Mopti, Colonel Sidiki Samaké. Cependant, les populations dénoncent des abus de certains éléments des forces de sécurité qui veillent à l’application de la mesure. En fait, les populations se plaignent que des éléments postés aux différents postes de contrôle, les rackettent. Ils leur feraient payer entre 25 000 et 30 000 F CFA par moto saisie. Toute chose qui, aux yeux des populations, constituent une véritable violation des droits des populations. A ce jour, la pratique honteuse continue. La hiérarchie militaire est vivement interpellée.

La Rédaction