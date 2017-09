En plus de l’interdiction des engins (véhicules et motos) dans la région de Ségou de 18heures à 6heures du matin pour des raisons d’insécurité, les populations de Sayedans le cercle de Ké-Macina, sont soumises à d’autres mesures de privation de liberté. Il leur est formellement interdit de se promener même à pieds à partir de 00 heure.

Suite à différentes attaques terroristes et face à la menace grandissante du phénomène djihadiste, les populations de Saye et environnants, à travers un regroupement des chasseurs ont décidé de prendre leur destin en main avec des patrouilles nocturnes. C’est pourquoi,elles sont contraintes de ne pas sortir de chez elles à partir de 00 heure sous peine d’une amende de 25.000FCFA. Selon nos sources, c’est à partir de 00 heure que les chasseurs font leur regroupement pour commencer la patrouille proprement dite à partir de 1heure du matin.

La mesure est entrain de porter ses fruits car le calme et la sérénité sont de retour après plusieurs moments de psychose à cause de la menace terroriste. La mesure est en train d’aider la gendarmerie sur place dans la sécurisation du village et ses environs. En plus de leurs patrouilles nocturnes, nos sources nous ont confié que les chasseurs auraient fouillé les résidences de certains suspects, accusés d’être complices des terroristes dans l’espoir de trouver des preuves de leurs liaisons avec les éléments. Si la mesure est saluée à l’unanimité par les populations, la lourdeur de la sanction (25.000 FCFA) continue de diviser. Pour certains, elle est très sévère pour une population en majorité très pauvre. Mais pour d’autres, c’est la seule manière de maintenir la quiétude et d’obliger les populations à respecter cette mesure prise pour leur propre sécurité.Mais une réunion serait prévue entre les autorités locales et les chasseurs pour revoir le coût de l’amende dans les jours à venir. Du moins, si l’on en croit nos sources.

M.Dolo