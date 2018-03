Hier, mercredi 14 mars 2018, les jeunes de Koro ont marché sur la préfecture pour non seulement dénoncer le laxisme des autorités par rapport multiples attaques contre le cercle mais aussi la décision administrative récente pour le désarmement du groupe auto défense ‘’Dana Amassagou’’.

« Nous voulons une administration forte et non laxiste pour notre cercle. L’incompétence, la corruption et le népotisme ne marchent plus », voilà ce qu’on pouvait lire en substance sur les banderoles.

Dans ces derniers temps, le cercle de Koro est victime d’attaques terroristes .Des populations civiles meurent à tout moment. Aux yeux des populations, les autorités sont laxistes dans la prise des décisions. Les raisons de la marche d’hier matin sont claires. Ils s’opposent à la décision administrative de désarmer les chasseurs’ ’Dana Amassagou’’, ceux qui, auprès de nos braves soldats sécurisent le cercle. Pour les jeunes marcheurs, s’il faut désarmer, c’est tous les groupes (djihadistes et groupe auto défense) qui doivent être désarmés. Aux dires de notre interlocuteur, les chasseurs jouent un rôle capital dans la protection des paisibles citoyens. Ils ont invité les autorités à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à la mort incessante des populations civiles dans leur cercle due à l’insécurité qui y règne.

Boureima Guindo

