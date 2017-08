Le ministère des Affaires religieuses et du Culte en collaboration avec l’USAID et Minusma a validé du 2 au 3 aout 2017, le Plan d’actions de la politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

Le ministère des Affaires religieuses et du culte, Thierno Hass Diallo, a présidé l’ouverture de l’atelier de validation du plan d’actions de la politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, en présence des représentants de l’USAID et de la Minusma.

Durant les deux jours, les participants ont identifié les actions prioritaires à réaliser, les indicateurs et les moyens de mise en œuvre dans les trois prochaines années.

Thierno Hass Diallo, ministère des Affaires religieuses et du Culte, a félicité l’ensemble des membres du Comité de pilotage et les consultants pour le travail accompli. Le ministre Diallo les a exhortés à poursuivre leurs efforts jusqu’à l’adoption du document final par le Gouvernement. Il a insisté sur une approche participative et inclusive en prenant en prenant en compte l’ensemble des préoccupations de tous les secteurs concernés par cette question. Il a rappelé que la nature même de la menace terroriste impose aujourd’hui de la traiter dans un cadre étendu, qui va bien au delà des frontières nationales. Aussi, a-t-il invité les participants à cultiver au cours de cet atelier un cadre ouvert de dialogue, fait de débats francs et directs mais toujours courtois.

Cheick Hassane