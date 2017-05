Dans le cadre de la visite dans les différentes unités de gendarmerie dans la région de Kayes, le Directeur général de la gendarmerie, le Colonel-major Satigui dit Moro Sidibé, a procédé à l’inauguration du poste de sécurité de gendarmerie de Koloniékoté, le samedi 13 mai. Cette infrastructure, qui a couté 4 350 000 FCFA, est le fruit de l’effort conjugué du gouvernorat de Kayes et de la Direction générale de la gendarmerie en vue de lutter efficacement contre le banditisme et le braquage dans la commune de Kemenetambo à la frontière sénégalaise.

Situé à 55 km de la ville de Kayes et à 35 km de Diboli à la frontière sénégalaise, le village de Koloniékoté est l’un des 15 villages de la commune rurale de Kemenetambo. Avec une population estimée à plus de 23 000 habitants, la commune rurale de Kemenetambo est écumée par de grands bandits. À cette situation d’inconfort sécuritaire, la Direction générale de la gendarmerie, en partenariat avec le gouvernorat de Kayes, a jugé opportun de créer un poste de sécurité dans le village de Koloniékoté. La construction de ce poste, composé d’un bâtiment principal et des toilettes, a couté à la Direction de la gendarmerie et au gouvernorat de Kayes la somme de 4 350 000 FCFA.

La cérémonie d’ouverture officielle du poste de sécurité du village Koloniékoté s’est déroulée en présence du représentant du gouverneur de Kayes, Messa Fané, du maire de la commune rurale de Kemenetambo, Idrissa Diallo. Les chefs coutumiers, les leaders religieux et plusieurs personnalités étaient présents.

Pour le représentant du gouverneur de Kayes, cette cérémonie est certes modeste, mais revêt pour les autorités de Kayes un intérêt tout particulier. Selon lui, la réalisation de ce poste de sécurité a pour objectif non seulement d’améliorer les conditions de travail des gendarmes, mais aussi et surtout de lutter efficacement contre les multiples attaques des bandits armés dans la zone, précisément sur l’axe Kayes-Diboli.

Quant au maire de la commune rurale de Kemenetambo, Idrissa Diallo, il a déclaré que ce poste est désormais une preuve que les plus hautes autorités se soucient du calvaire des populations de sa commune. À en croire le maire, l’installation de ce poste permettra de mettre fin aux nombreux braquages et vols dans la commune.

Fombus