La lutte contre le terrorisme dans le sahel est plus qu’une priorité pour prendre le déçu sur le phénomène. Cette lutte implacable qui doit être mené contre les ennemis de la stabilité et de la paix nécessite l’implication de chacun à son niveau.

La réussite du combat contre le terrorisme dans le Sahel n’est plus une affaire d’un homme ou d’un Etat. Le combat a depuis des années atteint un niveau où l’implication de chacun est devenue une nécessité pour prendre le dessus sur le phénomène.

Par leur attaque simultanée au Mali et au Burkina Faso, les causeurs de trouble à la stabilité des pays du sahel viennent de montrer au monde entier le degré leur organisation et de leur détermination atteindre leur but. Ils avaient déjà prouvé par les multiples attaques à travers les pays du sahel (Niger, Mali, Tchad, Burkina Faso…) malgré les dispositifs sécuritaires de chaque pays.

La nécessité d’unir les forces est vite comprise par les pays du Sahel pour prendre le dessus sur le terrorisme avec la création du G5 sahel. Ce dernier, dont l’unanimité est acquise, comme le moyen sûr de lutter efficacement contre le phénomène, est heurté à un problème de financement pour son opérationnalisation. En attendant le déploiement de la force du G5, le combat contre le terrorisme dans cette zone est assuré par les forces de défense et de sécurité de chaque pays avec le “soutien” de la force Barkhane.

Malgré les moyens dont disposent les pays du Sahel, ce combat loyal mené contre ennemis de la stabilité ne sera pas un succès sans l’implication de toutes les couches de la société. “Le succès contre le terrorisme ne dépend pas du seul engagement militaire et politique, il faut une large coopération des populations”, a reconnu un officier militaire malien.

Ce dernier point, perçu pour beaucoup comme moins important dans la lutte contre le terrorisme, est au contraire l’un des plus importants de la chaine de lutte. “La population civile est un maillon important de la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du sahel. Par sa vigilance et sa coopération on peut prendre le dessus sur ces individus qui mettent en branlent la quiétude mondiale”, a-t-il précisé.

Y. C.