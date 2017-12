En Commune III du District de Bamako, le samedi 2 décembre, tôt le matin, les éléments de la Force Spéciale Antiterroriste(FORSAT) ont découvert et mis hors d’état de nuire des malfrats en possession d’armes à feu, une bonne quantité de briques de chanvres indiens et des produits pharmaceutiques en drogue.

Cette descente forte de la FORSAT en Commune III de Bamako était près du Cinéma Babemba, sous l’échangeur à côté de la Mairie de ladite Commune. Composés des éléments de la FORSAT, de la police nationale et de la Garde nationale, sous un seul commandement cette mission a été un véritable succès.

Surpris, les Riverains n’avaient rien compris, au départ, de la forte mobilisation des forces de l’ordre aux environs de la Mairie. Là se cachaient des bandits, des malfrats de grand chemin ; bref, un réseau mafieux.

Quand l’opération est terminée, les curieux passants ont découvert des mains des forces de l’ordre une forte quantité de briques de chanvres indiens, des produits pharmaceutiques en drogue destinés pour des injections toxicomanes, des armes à feu et armes blanches et une dizaine de malfrats arrêtés dont certains pris en flagrant délit en train de s’injecter de la drogue dans leurs veines.

Fortement équipées et entrainées pour lutter contre l’insécurité et les trafiquants illicites à Bamako et partout au Mali, la FORSAT et les forces armées du Mali font d’excellent boulot pour neutraliser les hors la loi.

Rappelons que, de sa création à nos jours, la force antiterroriste, FORSAT, a fait des interventions salutaires qui ont permis de sauver des vies humaines et réduire les dégâts matériels. L’attaque jihadiste au campement Kagaba, en périphérie de Bamako, est un exemple parmi tant d’autres. Car, les assaillants ont été neutralisés avant qu’ils viennent au bout de leur mission.

Créée pour des interventions rapides et spontanées, la FORSAT entre dans le cadre de la reforme des forces armées de défense et de sécurité du Mali.

La Loi d’Orientation et de Programmation Militaire, adoptée par les Députés de l’Assemblée Nationale, en mars 2015, entend renforcer les capacités de défense du pays en armes, munitions et véhicules, des forces armées et de sécurité du Mali. Toute chose qui expliquerait cette montée en puissance des FAMA et la FORSAT.

Ousmane MORBA

