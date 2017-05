Le Burkina Faso vient de dĂ©couvrir les affres des groupes terroristes alors que le Mali en a vĂ©cu dans sa chair et son âme depuis 2012. Mais le pays des “Hommes intègres ” n’a pas attendu des jours et des mois pour rĂ©flĂ©chir sur des moyens de lutte contre le phĂ©nomène. Il n’a pas non plus sollicitĂ© l’arrivĂ©e d’un quelconque expert antiterroriste français, amĂ©ricain, allemand, suisse, pour lui montrer la voie Ă suivre.

La sociĂ©tĂ© civile et la jeunesse burkinabĂ©s viennent donc d’Ă©chafauder une stratĂ©gie originale : la mise sur pied des “KolgwĂ©ogo” ou brigades d’autodĂ©fense en langue morĂ©. Leur objectif : surveiller l’infiltration de groupes terroristes sur la moindre parcelle du territoire burkinabĂ©, les traquer et les Ă©liminer sans la moindre hĂ©sitation. L’expĂ©rience est en cours et les rĂ©sultats sont largement satisfaisants. Au grand bonheur des citoyens burkinabĂ©s dans les plus petites localitĂ©s du pays ! MĂŞme si les hypocrites dĂ©fenseurs des Droits de l’Homme commencent Ă crier au scandale ! L’initiative constitue un renforcement des forces armĂ©es et de sĂ©curitĂ© du pays, qui, elles, se prĂ©parent Ă cette nouvelle guerre asymĂ©trique. A leur corps dĂ©fendant !

Le Burkina a dĂ», lui-aussi lorgner du cĂ´tĂ© de ses voisins Ă©loignĂ©s d’Afrique centrale comme le Cameroun, les Etats du nord NigĂ©ria, le Tchad, le Niger. HarcelĂ©s par les terroristes de ” Boko Haram ” du NigĂ©ria, des jeunes camerounais du Nord par exemple, piquĂ©s dans leur amour patriotique, constituĂ©s en brigades de renseignements, de vigilance et de lutte, ont enfourchĂ© vĂ©los, mobylette et tout moyen de dĂ©placement facile pour contrer les kamikazes filles, femmes et hommes infiltrĂ©s du NigĂ©ria. Combien de tentatives d’infiltrations, combien de complots terroristes, combien d’attentats, Ă l’issue tragique certaine, ont-ils dĂ©jouĂ© de 2013 Ă 2017 !

” Lorsque l’ennemi dĂ©couvre son front, DĂ©bout sur les remparts !”, nous enseigne l’Hymne national du Mali. C’est le moment ou jamais, pour la jeunesse malienne, intrĂ©pide, de surgir des remparts pour faire face Ă l’ennemi. Comme les Camerounais, les Tchadiens, les NigĂ©rians, les BurkinabĂ©s et les NigĂ©riens ! A l’instar de la jeunesse, la sociĂ©tĂ© civile et les femmes de Gao au pire moment de l’occupation du pays en 2013 !

Les pions d’Amadou Kouffa du Front de LibĂ©ration Nationale du Macina, ceux d’Ançar Dine, d’Aqmi, des Mourabitounes, du Mujao, de Boko Haram, des Shebabs, etc., tous les groupes terroristes, Ă quelque exception près, circulent Ă motos pour commettre leur forfait. Ils se dĂ©guisent en bergers, piroguiers, marchands de cĂ©rĂ©ales, de bĂ©tails, touristes, simples voyageurs, etc. Des jeunes Maliens, bien organisĂ©s, peuvent faire face Ă ces ennemis pourvu qu’ils soient bien encadrĂ©s, formĂ©s, conseillĂ©s et guidĂ©s sur le terrain. Doter-les de grosses motos, de portables GSM, de talkies walkies, de grenades, de pistolets, de couteaux, de sabres, de flèches, d’armes dissimulables et de tous les moyens dont ils auront besoin, ils pourraient circuler partout, escalader monts et vallĂ©es, fouiller, ratisser coins et recoins du terroir national. Sous l’Ĺ“il vigilant des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©!

La crĂ©ation de Gandakoy en 1993, des brigades d’autodĂ©fense du Faguibine et de Goundam, et celle de Gatia en 2014, de la Plateforme avait Ă©tĂ© le fruit de mure rĂ©flexion pour faire face aux assauts meurtriers et rĂ©currents des ennemis du pays. La jeunesse citoyenne que l’on prĂ©pare actuellement, la renaissance des Pionniers en chantier, le patriotisme Ă toute Ă©preuve que l’on veut inculquer aux enfants du pays, doivent passer par lĂ .

Par Hama Alassane ASKOFARE (Le Sankoré)