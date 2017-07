VIDÉO – Le chef de l’Etat participe ce dimanche au Mali Ă un sommet des cinq pays (G5) du Sahel qui ont dĂ©cidĂ© de se doter d’une force militaire conjointe de 5000 hommes pour lutter contre les groupes terroristes. Un projet sur lequel Paris compte, pour qu’Ă terme les Africains assurent eux-mĂŞmes leur sĂ©curitĂ©, mais qui se heurte d’emblĂ©e Ă de sĂ©rieuses difficultĂ©s.

Ă€ la veille de son discours devant le Congrès Ă Versailles, Emmanuel Macron passera dimanche quelques heures Ă Bamako, au Mali. Le chef de l’État, qui s’Ă©tait dĂ©jĂ rendu Ă Gao auprès des militaires français de l’opĂ©ration «Barkhane», le 19 mai dernier, participera cette fois aux travaux du sommet qui rĂ©unira dans la capitale ses homologues du G5 Sahel. Un dĂ©placement destinĂ© Ă marquer officiellement le soutien de la France Ă la force militaire conjointe que ces cinq pays (Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ont dĂ©cidĂ© de mettre sur pied pour lutter plus efficacement contre le terrorisme.

Ce «club» du G5 Sahel, auquel la France n’appartient pas formellement mais qu’elle accompagne au plus près, rassemble le BurkinabĂ© Roch Marc Christian KaborĂ©, le Malien Ibrahim Boubacar Keita, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, le NigĂ©rien Mahamadou Issoufou et le Tchadien Idriss Deby Itno.

La dĂ©cision de ces pays de se doter d’une force militaire conjointe a Ă©tĂ© prise en fĂ©vrier dernier mais l’idĂ©e remonte en 2015. Elle Ă©mane des chefs d’Ă©tat-major des pays sahĂ©liens qui Ă©taient encore rĂ©unis Ă Bamako, samedi Ă la veille du sommet, pour peaufiner leur projet. Cette force, prĂ©vue pour compter 5000 hommes issus des cinq partenaires, doit thĂ©oriquement ĂŞtre opĂ©rationnelle Ă l’automne. Son quartier-gĂ©nĂ©ral sera Ă Bamako et elle sera commandĂ©e par le gĂ©nĂ©ral malien Didier Dacko.

Nouvelle Ă©tape

Le sommet du 2 juillet «marquera une nouvelle Ă©tape avec le lancement effectif de cette force conjointe, qui pourra poursuivre les terroristes de l’autre cĂ´tĂ© des frontières», indiquait-on cette semaine Ă l’ÉlysĂ©e. Dans une rĂ©gion sahĂ©lienne vaste comme l’Europe, livrĂ©e Ă tous les trafics (drogue, armes, trafics humains…) et oĂą les groupes terroristes se jouent de frontières Ă©minemment poreuses, le droit de poursuite apparaĂ®t comme une nĂ©cessitĂ© majeure. Ce principe doit ĂŞtre pris en compte par cette force conjointe du G5 Sahel. Emmanuel Macron devrait prĂ©ciser dimanche les modalitĂ©s exactes de ce soutien qui consistera surtout en Ă©quipements, mais pas en troupes supplĂ©mentaires pour Barkhane, selon l’ÉlysĂ©e.

Depuis deux ans, des opĂ©rations militaires transfrontalières, entre deux, voire trois pays de la rĂ©gion, sont montĂ©es en nombre croissant avec le soutien «Barkhane» qui compte 4 000 hommes. L’opĂ©ration française, qui a succĂ©dĂ© à «Serval» en aoĂ»t 2014, joue un rĂ´le moteur pour faire agir ensemble, -sur leurs frontières communes-, des pays qui n’avaient guère l’habitude de coopĂ©rer. «L’idĂ©e est de rendre ces opĂ©rations permanentes», indique un militaire proche du dossier, en confirmant que la France sera fortement impliquĂ©e dans la mise en Ĺ“uvre de la force conjointe.

Soutien a minima de l’ONU

Les attaques djihadistes, qui se dĂ©roulaient surtout dans le nord du Mali, se sont multipliĂ©es ces derniers mois plus au sud, dans la boucle Ă©largie du fleuve Niger. C’est le cas notamment dans la rĂ©gion appelĂ©e le Liptako-Gourma, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina-Faso. Une Ă©volution qui a contraint l’opĂ©ration «Barkhane» Ă se rĂ©organiser, notamment en dĂ©plaçant son centre de gravitĂ© vers la rĂ©gion centrale du Mali et Ă intensifier sa coopĂ©ration avec le G5 Sahel.

Les difficultĂ©s apparaissent toutefois nombreuses. La force conjointe a reçu un soutien a minima du de l’ONU, le 21 juin, mais pas de mandat formel. Au Conseil de sĂ©curitĂ©, les États-Unis ont Ă©tĂ© Ă la manĹ“uvre pour bloquer la rĂ©solution prĂ©sentĂ©e par la France et pour imposer une ligne de grande prudence, notamment d’un point de vue financier. La rĂ©solution se «fĂ©licite» de la perspective d’une telle force mais souligne que «c’est aux États du G5 Sahel de lui donner les ressources dont elle a besoin». Pour Donald Trump, dont le Sahel est très loin d’ĂŞtre la prioritĂ©, il n’est pas question de payer.

La force conjointe nĂ©cessitera environ 400 millions d’euros. L’Union europĂ©enne n’en a promis que 50 millions. Les pays de la rĂ©gion, qui figurent parmi les plus pauvres du monde, traĂ®nent les pieds. «Le Tchad ne peut pas avoir 1400 hommes au Mali -dans la mission des Nations-Unis (MINUSMA)- et en mĂŞme temps des soldats dans le G5», dĂ©clarait rĂ©cemment le prĂ©sident tchadien Idriss DĂ©by dans une interview Ă des mĂ©dias français. «MĂŞme si les financements arrivaient, il y a un choix Ă faire», ajoutait-il. CĂ´tĂ© français, on espère que certains pays europĂ©ens dĂ©jĂ impliquĂ©s au Sahel, en premier lieu l’Allemagne mais aussi les Pays-Bas et la Belgique, apporteront leur soutien.

Emmanuel Macron pourra préciser sa «vision»

A Paris, on n’Ă©voque en rien la perspective d’un retrait. La France accompagnera la future force rĂ©gionale «dans la durĂ©e» jusqu’Ă ce que «la situation soit pacifiĂ©e», indiquait rĂ©cemment le ministre des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian, dans une interview au Monde. Toutefois, l’enjeu d’une telle force conjointe africaine -un concept maintes fois Ă©voquĂ©- vise, Ă terme, Ă passer aux Africains le flambeau de leur propre sĂ©curitĂ© que Paris tient jusqu’Ă prĂ©sent Ă bout de bras.

La visite Ă©clair d’Emmanuel Macron lui permettra peut-ĂŞtre de prĂ©ciser sa «vision» de l’Afrique et de sa politique vis-Ă -vis du continent, peu discernable jusqu’Ă prĂ©sent. Hormis la rĂ©affirmation du soutien militaire de la France, les propositions du prĂ©sident de la RĂ©publique pour remĂ©dier Ă la dĂ©shĂ©rence Ă©conomique du Nord Mali et pour relancer l’application de l’accord d’Alger sont très attendues.

L’absence de dĂ©veloppement, la mauvaise gouvernance, la corruption sont parmi les causes profondes d’une crise dont la solution «ne sera pas militaire», soulignent les experts. Autant de sujets qu’Emmanuel Macron pourrait Ă©voquer sans dĂ©tour avec ses homologues, notamment lors de son entretien en tĂŞte Ă tĂŞte avec le Malien «IBK».