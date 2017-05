Le Conseil des Ministres, au cours de sa session ordinaire du mercredi 26 avril 2017, a adopté le projet de loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure. L’annonce a été faite lors du point de presse hebdomadaire animé par le porte-parole du gouvernement, par ailleurs Ministre du Commerce Abdel Karim Konaté. Il avait à ses cotés le ministre de la sécurité et de la Protection Civile, le Général Salif Traoré.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, expliquant les rasions de cette loi, dira que l’organisation du secteur de la sécurité au Mali connait des dysfonctionnements et des insuffisances il a cité notamment, le manque de personnel, la faible capacité opérationnelle des forces de sécurité et de protection civile, le manque d’équipements et d’infrastructures adaptés. Il ajoute que le projet de loi adopté vise à corriger ces disfonctionnements et insuffisances et à permettre aux forces de sécurité de mieux assurer la protection des personnes et de leurs biens et de participer à la défense de l’intégrité territoriale.

Couvrant la période 2017-2021, avec une incidence financière de 446 milliards 381 millions, ce projet de loi, si elle est votée par l’Assemblée Nationale, permettra aux forces de Sécurité de monter en puissance, à travers un recrutement bien à propos, une formation spécifique, particulière et continue à cheval sur l’éthique et les droits de l’homme.

Aussi, un accent sera-t-il mis sur l’équipement des forces de sécurité, qui connait déjà un début appréciable La construction de logements, de Commissariats et de Brigades pour améliorer le cadre de vie et de travail des forces de sécurité, participent à cela.

« Avec donc ces moyens conséquents, il faut être mobile, présent et plus fort pour mieux travailler avec certains pays partenaires dans le cadre de la lutte antiterroriste » dira le Ministre Salif Traoré.

Ainsi, après la loi d’orientation et de programmation militaire, notre pays sera bientôt doté d’une loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure.

Abdoulaye Guindo