Un mauvais scĂ©nario aux airs de dĂ©jĂ -vu. Des hommes armĂ©s ont attaquĂ© dans l’après-midi de ce paisible dimanche 18 juin un lieu de villĂ©giature, connu de tous comme Ă©tant le campement Kangaba, tenu par le Français HervĂ© Depardieu depuis 2007. Ce sont les voisins du campement qui ont donnĂ© l’alerte, alors que l’Ă©tablissement est situĂ© Ă la pĂ©riphĂ©rie de Bamako, au quartier Yirimadjo, qu’on rejoint depuis le centre de la capitale malienne après une longue traversĂ©e de route sinueuse. Des coups de feu en provenance du lieu attaquĂ©, une fumĂ©e qui s’Ă©levait au-dessus du site, les soldats de l’armĂ©e malienne et de la force française anti-djihadiste Barkhane ont aussitĂ´t encerclĂ© le site. « Le pire a Ă©tĂ© Ă©vité », assure-t-on du cĂ´tĂ© des autoritĂ©s. Notamment grâce Ă la force spĂ©ciale antiterroriste Forsat, mise en place après l’attaque du Radisson Blu, appuyĂ©e par les militaires de l’opĂ©ration française anti-djihadiste Barkhane et de la Minusma, la force onusienne. L’attaque a fait cinq morts et a Ă©tĂ© revendiquĂ©e par le mouvement filial d’Al-QuaĂŻda.

Comment l’attaque s’est-elle dĂ©roulĂ©e ?

Il s’agit bien d’une attaque djihadiste. Quatre civils et un militaire malien ont Ă©tĂ© tuĂ©s. Selon le ministère malien de la SĂ©curitĂ©, l’attaque a Ă©tĂ© menĂ©e par des djihadistes. Plusieurs hommes armĂ©s ont fait irruption dans ce village de vacances frĂ©quentĂ© par les Bamakois et les Maliens pendant les week-ends, mais aussi par des Occidentaux. CrĂ©Ă© en 2007 par un Français amoureux des arts, et de l’Afrique, cet ancien repaire de routards s’est transformĂ© en lieu de villĂ©giature, complexe hĂ´telier, sportif. Mais, ces dernières annĂ©es, le campement connaissait des difficultĂ©s, en partie depuis 2012 et l’entrĂ©e en guerre du Mali contre les groupes djihadistes liĂ©s Ă Al-QaĂŻda. Les djihadistes ont Ă©tĂ© en grande partie chassĂ©s de cette rĂ©gion par une intervention militaire internationale lancĂ©e en janvier 2013 à l’initiative de la France, qui se poursuit actuellement.

Mais des zones entières Ă©chappent au contrĂ´le des forces maliennes et Ă©trangères, rĂ©gulièrement visĂ©es par des attaques meurtrières malgrĂ© la signature, en mai-juin 2015, d’un accord de paix, censĂ© isoler dĂ©finitivement les djihadistes, dont l’application accumule les retards.

Une quarantaine de civils ont rĂ©chappĂ© de ce premier attentat depuis plus d’an dans la capitale malienne, tandis que quatre suspects ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s au cours de l’enquĂŞte, selon un dernier bilan fourni lundi par le ministre malien de la SĂ©curitĂ©, le gĂ©nĂ©ral Salif TraorĂ©. « Quand j’ai vu les terroristes, tout de suite, j’ai indiquĂ© un trou oĂą se sont cachĂ©s les clients. Après, ils sont sortis » de leur abri, a-t-il dit, prĂ©cisant que les assaillants Ă©taient de « peau claire ». CrĂ©Ă©e en mars, la force spĂ©ciale antiterroriste est rapidement intervenue. En cas d’attaque, ses 180 policiers et gendarmes d’Ă©lite sont effectivement appelĂ©s Ă intervenir sur-le-champ.

Que sait-on des victimes ?

Selon les premiers bilans, parmi les tués figurent un militaire malien ainsi que quatre autres personnes, de nationalités gabonaise, chinoise, portugaise et malienne, a indiqué le ministre de la Sécurité. Un Français et un Suédois portés disparus « ont été retrouvés », a-t-il ajouté.

Que sait-on des auteurs présumés ?

L’enquĂŞte avance très rapidement. Cinq suspects ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s dès ce lundi. « Les quatre assaillants ont Ă©tĂ© neutralisĂ©s », a dĂ©clarĂ© le gĂ©nĂ©ral Salif TraorĂ©, mais, dans sa revendication, le Groupe de soutien Ă l’islam et aux musulmans affirme qu’ils Ă©taient au nombre de trois. Tous trois appartenaient Ă l’ethnie peule, prĂ©cise dans un communiquĂ© cette alliance djihadiste dirigĂ©e par le chef islamiste touareg malien Iyad Ag Ghaly, repris par les agences privĂ©es mauritaniennes ANI (Agence Nouakchott Information) et Al-Akhbar.

Comment les autorités réagissent-elles ?

Les rĂ©actions de solidaritĂ© internationale se succĂ©daient au lendemain de ce premier attentat dans un lieu touristique depuis plus d’an dans la capitale malienne.

Le Mali est sous Ă©tat d’urgence quasiment sans interruption depuis l’attentat contre l’hĂ´tel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015, qui avait fait 20 morts, outre ses 2 auteurs. Cet attentat avait Ă©tĂ© revendiquĂ© par Al-QaĂŻda au Maghreb islamique (Aqmi), en coordination avec le groupe djihadiste de l’AlgĂ©rien Mokhtar Belmokhtar, Al-Mourabitoune, ralliĂ© Ă Aqmi. « Le mode opĂ©ratoire est semblable aux attaques de la Terrasse (Ă Bamako en mars 2015) et (de l’hĂ´tel) Radisson Blu », a indiquĂ© le procureur du pĂ´le judiciaire spĂ©cialisĂ©, Boubacar Sidiki SamakĂ©, faisant Ă©tat de la dĂ©couverte de trois fusils d’assaut kalachnikovs. Le bilan, moins lourd que lors d’attaques similaires, pourrait s’expliquer notamment par la prĂ©sence parmi les clients de militaires de la mission europĂ©enne de formation de l’armĂ©e malienne (EUTM Mali) et de la force de l’ONU, la Minusma, qui ont pu lancer une première riposte, selon des tĂ©moins.

Le G5 Sahel attendu sur le terrain

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron est attendu dans la capitale malienne le 2 juillet pour le prochain sommet du G5 Sahel, qui doit porter sur cette initiative, en butte Ă de sĂ©rieuses rĂ©ticences au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, en particulier des États-Unis.

Par ailleurs, dans le nord du pays, une attaque lundi Ă Bamba a fait un mort dans les rangs de l’armĂ©e malienne et un parmi les assaillants. Le 9 juin, l’ambassade des États-Unis avait publiĂ© une consigne de sĂ©curitĂ© Ă l’intention des AmĂ©ricains les informant d’une « menace d’attaques accrue » Ă Bamako dans les lieux frĂ©quentĂ©s par les Occidentaux.