Les autorités nigériennes et maliennes s’engagent à matérialiser très prochainement la frontière commune aux deux pays héritée de la colonisation en 1960, longue de plus de 800 km, apprend-on vendredi à Niamey de source officielle.

Les experts des deux pays sont en réunion pour trois jours dans la capitale nigérienne, Niamey, dans le cadre de la 4ème session de la Commission mixte paritaire axée sur la matérialisation de ladite frontière.

Il s’agit pour eux de faire l’état des lieux, de réfléchir et de proposer des mesures concrètes afin de surmonter les problèmes transfrontaliers par une délimitation et une matérialisation effective de la frontière.

Le secrétaire permanent de la Commission nigérienne des Frontières a exhorté les experts à parvenir à des résultats à la hauteur des attentes des populations vivant dans la zone transfrontalière.

Le Niger et le Mali partagent une frontière de plus de 800 km, avec de part et d'autre les mêmes groupes ethniques, parlant notamment le Zarma-songhai, le Tamajeck et le Fulfuldé.