Le samedi matin, le Palais de la Culture a servi de cadre pour un évènement majeur, sous le haut parrainage de son SEM El hadj Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République, Chef de l’Etat. Il s’agissait d’un forum national sur : « la contribution des maitres coraniques et des notabilités traditionnelles au tour de la paix et de la quiétude nationale dans le delta intérieur et la boucle du Niger »

Pour la circonstance, la grande salle du Palais de la culture de Badalabougou a refusé du monde. Compte tenu de l’importance de l’évènement, il a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment le Premier Ministre, le ministre du Culte et des Affaires Religieuses, le Président du Haut Conseil Islamique, et plusieurs autres dignitaires religieux à cela s’ajoutaient des corps et missions diplomatiques au Mali.

La cérémonie a débuté par la lecture du coran, suivie des allocutions de différentes personnalités. Dans leurs messages respectifs, il a été question de paix et de quiétude en faveur du mali. « Le mali est un pays basé sur le dialogue social séculier depuis la charte de Kouroukanfouga en 1235. »

Pour certains dignitaires, ce forum est un retour à la source, à l’authenticité. « » Le coran appelle toujours à la paix et non à la guerre » », ont-ils dit.

En résumé, un appel pressant a été lancé pour l’ensemble des fils du pays à la cohésion sociale pour le retour de la paix. La cérémonie a pris fin par des bénédictions pour le pays.

Yahia Traoré