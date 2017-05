Pour une solution durable à la crise sécuritaire dans le septentrion malien, il est incontournable de renégocier avec le voisin algérien sur de nouvelles bases pour la raison toute simple qu’avec la présence sur notre sol et à la frontière de l’Algérie de l’armée malienne, il y a fort à parier que ce pays ne s’engagera pas vraiment pour une solution définitive de la question. S’il est vrai que notre pays est à la croisée de tous les chemins, il urge et il est absolument nécessaire pour toutes les troupes étrangères de se retirer de notre territoire en vue de permettre à l’armée malienne de mener sa mission régalienne avec honneur et dévouement.

A quel saint les gouvernements maliens ne sont-ils pas voués face à cette sempiternelle question de la paix au Mali et en particulier dans le septentrion du territoire ?

Il faut dire que le rêve secret et séculaire des colonisateurs français était et reste de s’installer dans sa partie septentrionale. Cette zone qu’ils ont dénommée «Azawad» est selon toute vraisemblance, une zone stratégique qui pourrait permettre à la France d’avoir non seulement l’œil sur la route transsaharienne menant de la Libye à l’Europe, mais aussi, selon bien de sources parce que le Nord-Mali est riche en ressources minières et énergétiques et très probablement en pétrole.

Il y a fort à parier que la France est à bout de peine au regard de ses maigres réserves en ressources minières sur un petit territoire de 550 000km2. L’on comprend donc que la France a tout intérêt à alimenter les foyers de tensions en Afrique et donc avant au Mali et pour causes :

– Il n’échappe à personne que la France n’a pas bonne presse en Afrique lorsqu’on se rappelle des massacres dont elle s’était rendue coupable lors de la colonisation et de la guerre de libération engagée par ce pays frère contre l’occupant français. Il ressort donc que la France ne saurait assouvir ses désirs dans le désert malien sous le nez de notre grand voisin qui, selon toute vraisemblance ne peut oublier de sitôt les crimes français en terre libre d’Algérie.

– La France a participé de près ou de loin à la formation de la rébellion touareg pour pouvoir se faire inviter pour éteindre le feu comme ont coutume de le faire les sapeurs pompiers partout où ils sont sollicités. Est-il besoin de dire que cette sollicitation est un vœu pieux pour la France à l’image des sapeurs pompiers qui ne fonctionnent que lorsqu’il y a incendie.

– L’impérialisme, est-il besoin de le dire, a enfanté les terroristes dans nos pays d’abord par le fait qu’il a spolié nos peuples et les a placés dans un état de dénuement complet et de dépendance économique avec en toile de fond l’exploitation et l’oppression inhumaine. Dans ces conditions, il est évident que le capitalisme français a fabriqué chez nous d’éternels chômeurs qui ne savent plus où donner de la tête. Il n’est pas opportun de rappeler ici les dégâts que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont causés chez nous sur les structures socioéconomiques, politiques et culturelles de nos populations.

En clair, avec la paupérisation croissante notamment de la jeunesse malienne, la rébellion ou plus précisément ce que l’on pourrait appeler l’islamisme devient le laboratoire pour les jeunes maliens pour que la vie n’a plus de sens.

L’autre force qui se bat sur le sol malien, c’est celle montée, entraînée et ravitaillée (semble-t-il) par des monarchies du Golfe qui, par personnes interposées, se font la guerre en vue du contrôle de l’orientation de l’islam dans notre pays.

Cette guerre larvée pour le leadership au Mali est alimentée par le fait que partout à travers le pays le gens se sont livrés à cœur joie aux activités de prêches sans pour autant être confirmés en matière de connaissance et de maîtrise du Coran comme le seul instrument de guide du musulman. Cette triste réalité a conduit au fil des ans, à la montée de l’intolérance religieuse à tel point que même saluer en d’autres dialectes qu’en arabe est de plus en plus considéré au Mali comme preuve d’impiété ; ce dérapage a fini, dans bien de milieux maliens par mettre la laïcité entre parenthèses et la fouler tout simplement au pied.

Mais pouvait-il en être autrement quand on sait que les politiciens maliens en mal de crédibilité et à la recherche effrénée de gens fidèles, d’électeurs, n’ont recours qu’à cette bassesse qui consiste à se servir de la religion musulmane pour créer des inconditionnels au lieu d’enseigner aux citoyens qu’ils ont tout à gagner dans la pratique de la paix, du respect de l’autre et surtout dans l’apprentissage.

En clair, les politiciens maliens n’ayant pas eux-mêmes le sens de la décence, se rendent coupables de l’achat des consciences faisant croire à notre jeunesse que l’argent peut tout acheter jusqu’aux convictions les plus intimes, l’honneur et la dignité sans lesquels il n’y a pas d’être humain. Que faut-il donc pour régler la question de la paix dans le septentrion de notre pays et pour anéantir les démons de la partition de notre territoire national ?

– Par le passé, nous avons noté que dans la problématique de la paix au Mali, la France fait absolument partie du problème et non de la solution. Il faut donc dire et répéter que tant que la France reste dans le nord de notre pays, il n’y aura pas la paix.

Pour s’en convaincre, il suffit de se demander si pour les gouvernants français la démocratie peut faire bon ménage avec la partition du territoire jusqu’à l’impossibilité pour les autorités nationales de fouler le sol de certaines parties dudit territoire.

– Pour une solution durable à la crise sécuritaire dans le septentrion malien, il est incontournable de renégocier avec le voisin algérien sur de nouvelles bases pour la raison toute simple qu’avec la présence sur notre sol et à la frontière de l’Algérie de l’armée malienne, il y a fort à parier que ce pays ne s’engagera pas vraiment pour une solution définitive de la question.

– S’il est vrai que notre pays est à la croisée de tous les chemins, il urge et il est absolument nécessaire pour toutes les troupes étrangères de se retirer de notre territoire en vue de permettre à l’armée malienne de mener sa mission régalienne avec honneur et dévouement.

– Ainsi, en toute liberté, nos chefs militaires verront ce qui servirait mieux notre armée en matière de coopération militaire.

– Il faut que les autorités maliennes se rassurent que la misère économique et intellectuelle est le laboratoire de l’esprit de terrorisme pour notre jeunesse. Pour ainsi dire, cette jeunesse doit être le centre d’attention de nos hommes politiques. Ainsi, elle découvrira avec fierté sa mission sacrée de servir le Mali, la terre des ancêtres.

Frantz Fanon n’a pas manqué de dire : «Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission et la remplir ou la trahir. ». Notre jeunesse doit méthodiquement lire le président Modibo Keïta dans ces lignes « Lorsque les propriétaires deviennent des spectateurs, c’est le festival des brigands».

Cela est indispensable tant il reste vrai que le Mali n’est ni pour la France, ni pour ses mandibules afro-maliennes, mais bien pour le peuple malien et sa jeunesse.

– Enfin, il urge de veiller à la réglementation judicieuse des prêches dans notre pays en vue du retour du mieux vivre ensemble qui avait fait la fierté de la nation malienne.

Fodé KEITA