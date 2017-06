Le 6 février 2017 les cinq pays membres du G5 Sahel – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad- ont pris la décision sans précédent de mettre en place une force conjointe capable d’intervenir à leurs frontières pour lutter contre le terrorisme et les trafics illicites de toutes sortes.

La volonté de l’Union européenne d’apporter un soutien fort et concret à cette initiative, avec une contribution de 50 millions d’euros, est un message clair au continent africain et à toute la communauté internationale. Il s’agit également et surtout d’un message de détermination et d’unité destiné aux groupes terroristes et organisations criminelles de trafiquants.

Ces dernières annĂ©es, plusieurs groupes terroristes, rĂ©seaux criminels et trafiquants ont ravagĂ© les villes, les trĂ©sors culturels, les Ă©conomies du Sahel, et mĂŞme les Ă©coles. Trop de gens ont perdu leur vie dans le dĂ©sert, après l’avoir confiĂ©e Ă des passeurs sans scrupules. La libertĂ© de mouvement chère au Sahel, doit ĂŞtre prĂ©servĂ©e tout en Ă©tant accompagnĂ©e d’une meilleure coopĂ©ration pour gĂ©rer nos dĂ©fis communs. En effet, le vide au Sahel est l’oxygène du terrorisme. La Force conjointe que nous avons mise sur pied sera ainsi dotĂ©e de 10.000 hommes capables d’intervenir sur le territoire des cinq pays et de renforcer la coordination transfrontalière. Elle est une Ă©tape importante vers des « solutions africaines aux problèmes africains ».

Les pays du G5 Sahel ont en effet choisi de prendre en main leur propre destin, et d’assumer la responsabilitĂ© collective pour la sĂ©curitĂ© de leurs propres citoyens et la dĂ©fense de leurs valeurs. L’Union europĂ©enne soutient cette dynamique, convaincue qu’elle constitue la meilleure façon d’assurer une plus grande stabilitĂ© au Sahel et Ă toute notre rĂ©gion commune. Nous saluons l’adoption de la rĂ©solution 2359 du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU qui exprime ainsi son soutien Ă cette initiative, et invitons l’ensemble des partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux Ă suivre l’exemple de l’Union europĂ©enne.

La communauté internationale a jusqu’à présent contribué de manière significative à la paix et la sécurité dans le Sahel. La mission des Nations Unies, MINUSMA, et les forces françaises de Barkhane ont protégé le peuple du Mali contre la menace terroriste –au prix de lourdes pertes en vies humaines, comme l’ont rappelé les attaques du 3 juin dernier mais aussi celle du 17 juin lors de laquelle un militaire portugais officiant dans le cadre de la mission européenne EUTM Mali a trouvé la mort. Nous leur en sommes reconnaissants. L’Union européenne, de son côté, est engagée pour former les forces armées, la police et la gendarmerie du Mali et du Niger, avec trois missions civiles et militaires dont l’efficacité est reconnue par tous.

Pour autant, si la sĂ©curitĂ© est une condition prĂ©alable Ă toute activitĂ© et au dĂ©veloppement en gĂ©nĂ©ral, elle n’en est pas la seule. Il faut aussi offrir des opportunitĂ©s, un espoir, un avenir, Ă la jeunesse et Ă l’ensemble des populations sahĂ©liennes et africaines. LĂ encore, l’Union europĂ©enne est prĂ©sente aux cĂ´tes des pays du Sahel, depuis de longues annĂ©es, consciente qu’investir dans le dĂ©veloppement de l’Afrique est un investissement en faveur de nos citoyens, en Afrique comme en Europe. L’UE et le Sahel adoptent une approche intĂ©grĂ©e portant Ă la fois sur la sĂ©curitĂ© et le dĂ©veloppement et consistant Ă combiner tous les instruments disponibles, pour un objectif commun : donner un espoir Ă la jeunesse sahĂ©lienne.

L’UE accompagne ainsi son soutien Ă la sĂ©curisation du territoire par des projets en faveur de l’éducation, d’accès Ă l’eau et Ă la santĂ©, de l’adaptation au changement climatique, ou de la crĂ©ation d’emplois, y compris dans les zones les plus reculĂ©es. Deux exemples : Ă Tombouctou, au Mali, terre de traditions antiques et patrimoine de l’humanitĂ©, l’UE a contribuĂ© d’une part Ă dĂ©senclaver la ville par la reconstruction de la route reliant Tombouctou Ă la route nationale d’autre part Ă restaurer les anciens manuscrits saccagĂ©s par les terroristes. À Agadez, au Niger, des projets europĂ©ens ont Ă©tĂ© lancĂ©s pour proposer des alternatives aux populations qui, après avoir vĂ©cu du tourisme, se sont tournĂ©es vers les trafics illicites. Nous avons conjuguĂ© la lutte contre les trafiquants avec l’aide Ă la formation et crĂ©ation de petits artisanats; et nos efforts conjoints commencent peu Ă peu Ă porter leurs fruits. Des actions de plus long terme sont aussi nĂ©cessaires, notamment pour la crĂ©ation d’emplois : c’est l’objectif du Plan europĂ©en d’investissement extĂ©rieur, qui propose des garanties aux entreprises privĂ©es pour investir dans les rĂ©gions les plus fragiles de l’Afrique.

L’Afrique et l’Europe sont confrontĂ©es Ă des menaces commune mais disposent aussi d’opportunitĂ©s pour y faire face ensemble. Les terres d’Afrique et du Sahel ont un potentiel Ă©norme qui ne demande qu’à être valorisĂ© par sa jeunesse. Un engagement renouvelĂ© et une concentration des efforts de l’Union europĂ©enne et de la CommunautĂ© internationale pour obtenir des impacts concrets et construire l’avenir est donc nĂ©cessaire. L’espoir de l’Afrique et du Sahel – un espoir de paix, et de dĂ©veloppement humain – est aussi l’espoir de l’Europe. Pour reprendre les mots de l’écrivain malien, Amadou HampâtĂ©Â Bâ « C’est dans la paix et dans la paix seulement que l’homme peut construire et dĂ©velopper la sociĂ©tĂ©, alors que la guerre ruine en quelques jours ce que l’on a mis des siècles Ă bâtir ». Notre partenariat vise Ă regagner la paix, pour bâtir ensemble notre futur.

Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso

Ibrahim Boubacar Keïta, Président du Mali

Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de Mauritanie

Mahamadou Issoufou,Président du Niger

Idriss Déby Itno, Président du Tchad

Federica Mogherini, Haute ReprĂ©sentante et Vice-PrĂ©sidente de l’Union europĂ©enne

 Source : MAIGA Assa Diallo (EEAS-BAMAKO)