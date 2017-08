Abdoulaye Idrissa Maïga était accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du chef de la MINUSMA.

Suite à l’attaque terroriste contre le quartier général de la MINUSMA à Tombouctou lundi dernier, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s’est rendu hier dans «la Cité mystérieuse». Le chef du gouvernement était accompagné de 4 ministres : Tiéna Coulibaly (Défense et Anciens combattants), Hamadou Konaté (Solidarité et Action humanitaire), Mohamed El Moctar (Réconciliation nationale), Samba Ousmane Sow (Santé et Hygiène publique). Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la MINUSMA Mahamat Saleh Anadif était également du voyage.

A travers cette visite, le Premier ministre tenait à témoigner de toute la solidarité et de la compassion du peuple malien et du gouvernement à la Mission onusienne à Tombouctou suite à l’attaque de son quartier général et à présenter les condoléances du gouvernement aux notabilités de la ville et aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Dès sa descente d’avion, Abdoulaye Idrissa Maïga s’est rendu au QG de la MINUSMA où Ricardo Maia a expliqué les détails de l’attaque. La délégation a constaté de visu les dégâts causés au camp, notamment le poste de communication totalement détruit. Les impacts de balles sont visibles partout sur les murs, les portes et les fenêtres. Toutes choses qui prouvent à suffisance la détermination des terroristes à faire mal.

Du camp de la MINUSMA, le Premier ministre est allé à la rencontre des notabilités réunies chez le grand imam Abdramane Ben Essayouti. Là, il a présenté les condoléances du président de la République et de tout le peuple malien aux familles endeuillées et souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Il a demandé aux notables de continuer à faire des bénédictions pour le pays et de ne pas se laisser gagner par le découragement. Le chef du gouvernement a assuré que la Mali fera tout pour poursuivre l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

Au moment où le Premier ministre s’entretenait avec les notabilités, le ministre de la Santé le Pr Samba Ousmane Sow et son collègue la Défense et des Anciens combattant Tiéna Coulibaly se sont rendus à la morgue de l’hôpital pour s’enquérir de l’identité des terroristes tués.

Dans un entretien accordé à la presse juste avant de prendre l’avion pour Bamako, Abdoulaye Idrissa Maïga, a indiqué que son voyage à Tombouctou avait pour but de témoigner de toute la solidarité et la compassion du gouvernement à l’endroit de la MINUSMA et des familles des victimes. Il ajoutera que la visite lui a permis de voir l’ampleur des dégâts et de comprendre que l’attaque avait été bien planifiée.

Selon lui, cet acte odieux exprime à suffisance la folie humaine et meurtrière des assaillants. Pour le PM, ces actes criminels doivent amener chacun à changer son regard sur la réalité du terrain. Et ces actes qui pèsent de plus en plus sur les populations ne doivent en aucun cas ébranler nos efforts vers l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Les gens qui sont derrière ces actions violentes doivent être démasqués et résolument combattus. Rappelons que c’est lundi, aux environs de 13h 30 que le QG de la MINUSMA situé au centre a été la cible de l’attaque terroriste. Le bilan humain est lourd : un gendarme, cinq vigiles agents de Sécuricom (une société de gardiennage), un maintenancier des groupes électrogènes et un passant civil. Tous les assaillants (au nombre de six) sont tués. Aux dires de certains témoins, ils avaient été déposés sur le lieu par un véhicule aux vitres teintées qui est reparti sans attendre. Le conducteur savait certainement que les assaillants allaient mourir sur place.

Presqu’au moment même de l’attaque, un convoi de FAMAS est tombé dans une embuscade à 37 km de Léré en allant vers Nampala. Le bilan fait état de six blessés du côté FAMAS, dont 3 graves. A ce bilan, il faut ajouter que dans la nuit du lundi au mardi, aux environs de 1 heure du matin des bandits armés circulant à moto ont attaqué à Tombouctou sur la rive gauche du fleuve Niger, les passagers qui n’ont pas pu traverser. Ces passagers ont été dépouillés de tous leurs biens et les femmes auraient été violées.

Déjà la semaine dernière, une attaque du même genre avec viols de femmes avait été commise. Elle avait été perpétrée contre 4 véhicules de transport sur la route entre N’Gouma et Boré (Région de Mopti).

Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou