Welcome! Log into your account

Par ailleurs, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité l’appui des partenaires techniques et financiers notamment l’Union Européenne (UE) pour mieux lutter contre le terrorisme. A noter qu’en plus des cinq chefs d’Etat, le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l’Union Africaine a pris part à la rencontre en tant qu’invité spécial.

A l’issue du 3 ème sommet extraordinaire des Chefs d’Etat du G5 Sahel, tenu dans notre capitale, Bamako, hier lundi 6 février, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été désigné par ses pairs, président en exercice de l’organisation pour un mandat de deux ans. Ainsi, il succède au président tchadien, Idriss Déby Itno. Par ailleurs, au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée dans l’après-midi, les cinq chefs d’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby Itno, Mohamed Abdoul Aziz, Roch March Christian Kaboré et Mahamadou Issoufou ont dévoilé leur intention commune de créer une compagnie aérienne dans le cadre du G5 Sahel. Pour cause, selon eux, créé le 16 Février 2014 à Nouakchott en République Islamique de Mauritanie, le G5 Sahel au delà de l’aspect sécuritaire est un instrument de promotion de développement et de l’intégration sous-régionale. Et la création future de la nouvelle compagnie aérienne qui portera le nom ‘’Air Sahel’’, s’inscrit dans cette dynamique.

You are going to send email to