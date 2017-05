La rĂ©gion de Gao est considĂ©rĂ©e comme un axe important qui mène notamment au nord-est du Mali. Les islamistes et les trafiquants de drogue n’ont aucun intĂ©rĂŞt de voir l’armĂ©e malienne sur place, selon des spĂ©cialistes de la sĂ©curitĂ©. Cet assaut survient cinq jours après une autre attaque, le 2 mai, dans la rĂ©gion de SĂ©gou, qui a fait neuf morts et cinq blessĂ©s parmi des soldats maliens tombĂ©s dans une embuscade entre les localitĂ©s de Dogofri et Nampala.

Dans un communiquĂ©, Nusrat al-Islam wal Muslimin a revendiquĂ© l’attaque d’Almoustrat. Le groupe terroriste dirigĂ© par Iyad Ag Ghaly, explique que cette attaque a Ă©tĂ© menĂ©e par le terroriste Ahmad Al Ansari de son nom de guerre. Ils affirment dans le mĂŞme communiquĂ©, avoir tuĂ© plusieurs soldats maliens, emportĂ©s 07 pick-up et 02 camions et saisis des armes et des munitions en quantitĂ©s.

YANFOLILA : Un marchand d’or tuĂ©

Un marchand d’or a Ă©tĂ© tuĂ© par des bandits hier Ă Nounssamna dans le cercle de Yanfolila. Les assaillants ont donnĂ© rendez-vous au marchand pour lui vendre de l’or. ArrivĂ© sur le lieu le jeune homme a Ă©tĂ© abattu par les bandits. Ils ont emportĂ© plus de cinq millions de F CFA et une quantitĂ© d’or que le jeune homme avait sur lui. La gendarmerie de la localitĂ© a ouvert une enquĂŞte pour trouver les auteurs.

GAO : Opération de patrouille dans la ville

Les Famas, la police et la gendarmerie ont entamĂ© une patrouille dans la ville de Gao. Cette opĂ©ration vise Ă fouiller les personnes et contrĂ´ler les motos tous les jours de 6 h Ă 21 h. La population se dit satisfaite de cette opĂ©ration et prĂŞt Ă collaborer avec les forces de sĂ©curitĂ© pour la rĂ©ussite de l’opĂ©ration. Deux soldats maliens ont Ă©tĂ© tuĂ©s et huit blessĂ©s dimanche dernier dans l’attaque d’une position de l’armĂ©e par “des terroristes”» Ă Almoustarat dans la rĂ©gion de Gao

TERRORISME : 400 jihadistes recherchés au sahel

Le renseignement français estime Ă 400 le nombre total de jihadistes encore actifs dans l’ensemble de la zone sahĂ©lo-saharienne. L’opĂ©ration Barkhane s’Ă©tend dĂ©sormais du centre du Mali jusqu’Ă la frontière avec le Burkina Faso. Si la force française Barkhane poursuit son effort dans le nord du Mali, la multiplication des attaques, dans la rĂ©gion du Gourma, Ă cheval entre le Mali, le Burkina et le Niger, l’a conduit Ă lancĂ© plusieurs opĂ©rations d’envergure de fĂ©vrier Ă mai.