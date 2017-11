Sommes-nous entrain de perdre la fragile accalmie qui régnait jusque là au centre et au nord du pays? La question est aujourd’hui sur beaucoup de lèvres. Depuis quelques jours, en effet, l’on est entrain d’assister comme à un regain de tension, particulièrement au centre du pays où les groupes terroristes semblent s’être radicalisés. Embuscades par ci, attaques à la mine par là, contre l’armée, la Minusma, des civils, exécution de tel maire ou tel notable (Fatoma) etc. On peut encore allonger la liste macabre des victimes de la horde terroriste qui se signale, chaque jour, par des actes d’une barbarie sans commune mesure. Il n’y a que le gouvernement qui semblait encore douter de la détérioration de la situation ; jusqu’à la visite sur Niafunké, qui a permis au Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, de prendre la vraie mesure d’une situation qui évolue de mal à pis. Avec des groupes terroristes qui se refusent à toute main tendue et qui ont décidé de tirer sur tout ce qui bouge. Objectif ? Transformer le centre du pays, en une zone interdite et où, aucune autorité ne peut se rendre.

Après la fermeture des écoles, plusieurs attaques étaient déjà venues prouver de cette posture des terroristes qui veulent faire de cette partie du pays une zone infranchissable par tous ceux qui agissent pour le compte de l’Etat. Les récents ennuis sécuritaires (ayant obligé le chef du gouvernement à reconsidérer son agenda sur Niafunkè) font (d’ailleurs) suite à l’attaque survenue, il y a seulement, quelques jours, dans la même zone, précisément entre Diafarabé et Dia ; Attaque au cours de laquelle, une haute personnalité, le président de la Haute Cour de justice, l’honorable Abdoulaye Niang, a miraculeusement échappé à la mort. S’il s’en est tiré sain et sauf, il a, par contre perdu, son chauffeur dans l’embuscade tendue par des terroristes qui ont fait six victimes dont cinq militaires venus leur porter secourir.

Avec un tel regain de tension (de la violence ?) l’on ne peut s’empêcher de s’interroge sur le sort des prochaines élections dont la tenue risque d’être très difficile dans une vaste partie du territoire sous le contrôle de deux chefs terroristes : Iyad Ag Ghaly et le prédicateur, Amadou Koufa.

Papa Sow / maliweb.net

