Samedi 21 janvier, l’honorable Karim Keïta ne croyait pas si bien dire lorsqu’il affirmait que la population est incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Mais deux jours avant, le maire de Boni fut abattu par des présumés djihadistes le soupçonnant de donner des informations sur leurs activités aux forces armées maliennes. Il faut bien plus pour motiver et vaincre la peur de la population à parler : donner de l’argent comme le font les djihadistes.

A Diabaly, Tenenkou, Boni, Gao ou Goundam les djihadistes pavanent au vu et au su de tout le monde, et ils mènent parfois la vie dure à la paisible population locale. Dans le delta central du Niger où l’Etat est absent, la situation est encore plus inquiétante, selon plusieurs témoignages de personnes ayant séjourné dans la localité. Qui se hasarde à célébrer en public mariages et baptêmes aura à faire à émissaires des djihadistes tapis dans les villages.

Le politologue Sekou Gamby, après un séjour dans le Macina, attirait l’attention sur l’emprise de ces terroristes locaux sur les habitants de la zone située dans la région de Mopti. Que faire faire face à cette menace sournoise? Karim Keïta, président de la commission Défense de l’Assemblée nationale, rappelait à juste titre que les forces armées du pays sont plutôt formées à faire face à d’autres types de combat.

L’alternative de la population saute à l’œil, mais on s’étonne que personne n’ait jamais proposé de payer cette population pour dénoncer les terroristes. On semble perdre de vue la nécessité de motiver et mettre les dénonciateurs à l’abri de représailles. En tout cas, le député élu en commune II de Bamako est le mieux placé pour déclencher un processus légal sur la protection des informateurs, quitte à copier le « Reward for Justice ».

En la matière, les Etats-Unis ont une longueur d’avance sur le Mali. A travers «Reward for Justice (Récompense pour la justice) », le pays de l’Oncle Sam a déjà payé plus de 100 millions de dollars à des gens ayant aidé à dénoncer des criminels internationaux.

D’ailleurs, le recours à la récompense pour des citoyens ayant le courage de dénoncer des personnes suspectées est une pratique qui existe dans d’autres pays riches et démocratiques comme la Corée du Sud. Dans ce pays, combattre la corruption de simples citoyens deviennent des mouchards motivés auxquels le Mali n’a pas encore pensé.

Les autorités maliennes se sont contenté de mettre des numéros verts à la disposition des citoyens afin qu’ils dénoncent des activités suspectes. Au même moment, plusieurs Maliens comme le maire de Boni ont payé de leur vie une présumée collaboration avec les forces armées. A l’heure où plusieurs milliards de nos francs sont consacrés à la sécurité, il importe de proposer de fortes récompenses aux citoyens qui arrivent à démasquer les terroristes.

L’Etat n’a aucune excuse quand bien même les Etats-Unis proposent actuellement de fortes sommes afin que la population puisse débusquer des criminels dont Iyad Ag Ghali.

Soumaila T. Diarra