Adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique(OCI)à sa quarantième quatrième session(Session de la jeunesse, de la paix et du développement dans un monde de solidarité), tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 16 et 17 Shawal 1438H ( 10 et 11 juillet 2017) ;

A l’initiative de la Présidence en exercice du G5 Sahel, soutenue par les quatre autres Etats membres de l’Organisation ;

Rappelant les princes et objectifs de la Charte de l’Organisation de la Coopération Islamique, notamment en ce qui concerne la préservation de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de ses Etats membres ;

Evoquant la communauté du destin de la Oummah islamique en termes de paix, de sécurité et de développement ;

APPELLE les Etats membres, l’OCI et ses organes subsidiaires à apporter une assistance urgente et concrète, à l’opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel (Fc-G5S), saluée par la Résolution 2359 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 21 juin 2017 ;

DEMANDE au Secrétariat général de l’OCI de travailler étroitement avec le Secrétariat permanent du G5 Sahel pour identifier des modes additionnels d’appui financier et logistique, prévisibles et durables, à apporter à ladite force,

INSISTE sur la convocation rapide de la conférence internationale de la planification, prévue par la Résolution 2359 du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d’assurer la coordination des efforts d’assistance des donateurs à la FC-G5 ;

INVITE le « Centre de coordination de la coalition de lutte contre le terrorisme » de Riyad à apporter tout l’appui technique et logistique nécessaire a la Force Conjointe du G5 Sahel en vue de faciliter l’opérationnalisation de la gestion efficace de la Force Conjointe du G5 Sahel ;

DEMANDE à la Banque Islamique de Développement (BID) d’apporter un appui substantiel à la réalisation des projets socioéconomiques intégrateurs ciblant particulièrement la résilience de la jeunesse et l’autonomisation de la femme dans l’espace du G5 Sahel ;

ENCOURAGEla conclusion d’un accord de partenariat stratégique entre, d’une part, l’OCI et le Secrétariat permanent du G5 Sahel et, d’autre part, la Force Conjointe du G5 Sahel et le Centre de coordination de la coalition islamique antiterroriste de Ryad, dans les domaines sécuritaire et militaire, ainsi qu’au niveau du « volet idéologique » visant à développer des outils pour contrer les capacités d’endoctrinement des groupes terroristes ;

APPELLEà un soutien ferme des Etats membres de l’OCI et de ses organes subsidiaires à la Force Conjointe du G5 Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la migration clandestine dans le Sahel ;

DEMANDE, au Secrétariat général de suivre la mise en œuvre de la présente résolution et de lui en faire rapport à la 45ème session.