Les pays du G5 Sahel veulent une armĂ©e sous-rĂ©gionale capable de lutter efficacement contre le terrorisme et l’insĂ©curitĂ© en gĂ©nĂ©ral, spĂ©cialement dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les ministres des Affaires Ă©trangères des pays du G5 Sahel se rĂ©unissent Ă Bamako ce lundi 5 juin pour une rĂ©union, et les contours de cette force commune se prĂ©cisent.

L’effectif de cette force pourra aller jusqu’Ă 5 000 hommes avec un mandat d’un an renouvelable. Mais la vĂ©ritable nouveautĂ© c’est qu’elle sera dotĂ©e de deux composantes. Une militaire et une autre policière avec des effectifs chargĂ©s de lutter plus particulièrement contre le trafic de drogue, de biens, ou d’ĂŞtres humains.

Une nouvelle manière d’aborder la lutte contre le terrorisme qui se nourrit de ces commerces illĂ©gaux parallèles. Une initiative que la France soutient Ă 100%, notamment via l’opĂ©ration Barkhane qui appuie les pays du G5 dans le domaine du renseignement notamment. « Le G5 c’est une voie de sortie pour Barkhane » explique une source Française.

Mais avant de voir une armĂ©e du G5 Sahel pleinement opĂ©rationnelle, il va falloir du temps, de la formation et de l’argent. De nombreux officiers d’Ă©tat-major vont ĂŞtre formĂ©s dans les mois Ă venir par Barkhane. Quant au financement, le G5 Sahel vient de rĂ©clamer 50 millions d’euros Ă Bruxelles, la veille du dĂ©placement de la haute reprĂ©sentante de l’Union EuropĂ©eene, Federica Mogherini qui doit rencontrer les ministres des Affaires Ă©trangères des pays concernĂ©s ce lundi Ă Bamako.