C’était au cours d’une réunion, tenue du 3 au 5 mai à Bamako, consacrée à l’évaluation à mi-parcours du partenariat pour la paix et la stabilité dans la région du G5 Sahel et la mise en œuvre de la feuille de route

L’Hôtel Salam a servi de cadre, du 3 au 5 mai 2017, à la tenue de la 4ème réunion des experts de l’Union Européenne (UE) et du G5 Sahel du comité de pilotage stratégique et technique du projet d’appui au G5 Sahel pour la sécurisation du Sahel. Cette réunion était consacrée à l’évaluation à mi-parcours du partenariat pour la paix et la stabilité dans la région du G5 Sahel et la mise en œuvre de la feuille de route. En marge de cette réunion, une conférence de presse a été organisée, jeudi 4 mai, conjointement par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SE Abdoulaye Diop, le représentant spécial de l’UE pour le Sahel, SE Angel Losada et le secrétaire permanent du G5 Sahel, El Hadj Mohamed Najim.

Au cours de cette conférence, toutes les parties ont expliqué les défis communs pour la paix et la stabilité et se sont réjouis des avancées. Les conférenciers ont parlé de l’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route dans ses aspect sécuritaire, politique et développemental par rapport au programme d’investissement prioritaire des pays du G5 Sahel. Ils ont estimé que la force conjointe du G5 Sahel doit être opérationnelle aussi vite que possible.

Pour le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, non moins, président en exercice du Conseil des ministres du G5 Sahel, il y a une opportunité géo-stratégique extrêmement importante pour faire face aux défis communs. C’est pourquoi, selon lui, la 4ème réunion des experts de l’UE et du G5 Sahel vient à point nommé et permet d’aborder des questions transversales relatives à la paix, la stabilité, l’insécurité, l’immigration clandestine, l’environnement, la criminalité transfrontalière organisée.

Le ministre Diop a rappelé les raisons qui expliquent le partenariat stratégique entre l’UE et le G5 Sahel pour la sécurisation du Sahel. A l’en croire, l’UE et le Sahel ont un destin commun sur la problématique de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la criminalité transfrontalière et le développement entre autres.

Abondant dans le même sens, le représentant spécial de l’UE pour le Sahel, dira que la sécurité du Sahel est également celle de l’Europe. « L’UE se félicite des avancées sur la mise en œuvre de la feuille de route et va accompagner le projet de la force conjointe du G5 Sahel politiquement, financièrement et logistiquement», a rassuré SE Anghel Lasoda qui a en même temps mis l’accent sur la question de la jeunesse. Pour sa part, le secrétaire permanent du G5 Sahel, El Hadj Mohamed Najim, a expliqué les axes majeurs de la coopération entre le G5 Sahel et l’UE et les activités qui comportent le comité de pilotage stratégique et technique du projet d’appui au G5 Sahel pour la sécurisation du Sahel. Il a notamment rappelé le collège sahélien de sécurité basé à Bamako.

Rappelons que la réunion extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel, tenue à Bamako le 6 février dernier, a décidé de la mise en place de la Force conjointe du G5 Sahel. Le 13 avril dernier, c’est l’Union africaine qui donnait son feu vert pour la mise en place de cette force. Depuis le ton donné par les chefs d’Etat, les experts et les partenaires européens avancent progressivement vers la concrétisation de ce projet.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères est prévue le 6 juin prochain à Bamako pour approfondir les questions liées au projet de mise en place de cette force conjointe du G5 Sahel qui sera matérialisée par une table ronde qui se tiendra avant la fin de l’année.

Daniel KOURIBA