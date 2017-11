Ce 08 novembre 17, le Gouvernement du Mali et la MINUSMA ont signé un accord de coopération et de soutien. Ce sont, le Ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, M. Tiénan Coulibaly et M. Mahamat Saleh Annadif, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU qui ont apposé leurs signatures sur le document.

Cet accord établit les conditions et procédures pratiques de la coopération et du soutien mutuel entre la MINUSMA et les Forces Armées du Mali (FAMa). Ceci, dans le cadre de la conduite d’opérations coordonnées et d’opérations conjointes, de soutien logistique et opérationnel et d’orientation (partage d’informations et de renseignements).

Cet accord couvre également le soutien aux FAMa dans les domaines de l’évacuation médicale, de neutralisations d’explosifs EOD, du transport, de la planification et des activités de formation. Pour certaines capacités la Force a déjà commencé à fournir du soutien et coopère avec les FAMa; couverture aérienne de convois, évacuation sanitaire et d’autres appui aux FAMa.