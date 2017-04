Le Programme d’Appui à la Normalisation et à la Résilience au Mali (PANORAMA) et le projet de Contribution aux efforts de réforme du Secteur de la Sécurité (CORSEC) qui en découle, viennent d’être lancés. Objectif: renforcer la gestion des crises et restaurer la confiance entre populations et les forces de sécurité.

–Maliweb.net- Bamako et environs connaissent depuis un moment des problèmes récurrents de sécurité. Pour circonscrire le mal, le gouvernement et ses partenaires, notamment l’Union Européenne, lancent PANORAMA. Un programme à deux composantes: mettre en place un dispositif de gestion de crises et restaurer le lien de confiance avec la population civile.

Il s’agit, en clair, de coordonner la transmission d’informations et l’action des forces de sécurité sous l’autorité du ministère de la Sécurité. C’est-à-dire de la Police nationale, de la Protection Civile, de la Gendarmerie nationale et de la Garde nationale. A terme, le programme devra permettre d’instaurer un climat de confiance entre population et forces de sécurité.

Le premier Comité de pilotage du PANORAMA-CORSEC s’est réuni, ce mardi, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La rencontre était présidée par, Aser Kamaté, le secrétaire général du ministère de la Sécurité. En compagnie du représentant de l’Union Européenne.

«La réflexion est lancée pour une amélioration notable de notre capacité de gestion de crises. La mise en place d’une architecture cohérente, moderne et adaptée à la coordination de nos forces rendra notre capacité d’action bien plus efficace», a indiqué M. Kamaté. Et d’espérer que PANORAMA CORSEC servira de base solide pour relever les nombreux défis liés à la gestion de la sécurité.

Mamadou TOGOLA /Maliweb.net