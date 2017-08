L’hivernage s’est enfin installé. C’est aussi une période marquée par la recrudescence de l’insécurité routière.

Aujourd’hui, dans la circulation tous les maliens sont pressés. Aussi, beaucoup de chauffeurs consomment des stupéfiants. Pendant la nuit, des jeunes s’adonnent à l’alcool et n’hésitent pas à prendre le volant. En plus, il y a des individus qui ne circulent pas à des vitesses modérées. En plus des excès de vitesse, souvent certains véhicules ne répondent pas aux visites techniques. D’autres sont dans un état de vétusté totale. Les pneus sont usés. Le système de freinage ne répond pas totalement. Des vitres sont dans des états lamentables qui brouillent la visibilité du conducteur. Beaucoup de véhicules ne sont pas équipés d’essuie-glaces. A tout cela s’ajoute la cohabitation des engins à 4 roues et les motos. 80% des cas d’accidents sont dus à cette cohabitation. N’oublions pas les gros porteurs, surtout les camions Benz qui transportent du sable. Ceux-ci pensent qu’ils sont les maîtres de la route. Aussi notons que le port de la ceinture de sécurité et des casques est indispensable.

La​ rédaction