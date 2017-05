Suite à l’attaque menée contre l’armée mardi dernier sur l’axe Diabaly-Nampala qui a fait au moins 9 morts et plusieurs blessés, le gouverneur de la région de Ségou a tenu mercredi une réunion d’urgence avec les forces armées et de sécurité de la région. L’objectif était de renforcer la sécurité dans la zone qui est marquée depuis plusieurs mois par des attaques meurtrières. En un an, près de 100 personnes ont été tuées faisant de la 4e région la plus meurtrière du pays.

TOMBOUCTOU: L’organisation d’Iyad Ag Ghaly revendique l’attaque du camp de la Minusma

Le camp de la Minusma à Tombouctou a été la cible d’une attaque mercredi en début d’après-midi. Selon la mission onusienne, l’attaque aurait fait neuf blessés parmi les casques bleus, dont quatre grièvement. Elle a été revendiquée par Ansar al islam ou groupe de soutien à l’islam et aux musulmans Nostrat Al-Islam Wal Mouslimine de Iyad Ag Ghaly.