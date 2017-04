Le phénomène du terrorisme ethnico-djihadiste que vit le centre du Mali a pris une nouvelle tournure dans la commune de Diafarabé. En effet, vendredi 7 avril, entre 15h et 16h, quatre hommes enturbannés et en treillis sont venus kidnapper un étranger de passage à Diafarabé.

La victime est un forgeron “noumoukai” originaire de Soumouni (un village du cercle de KĂ©-Macina). Il Ă©tait Ă la recherche de ses animaux disparus depuis un moment. Selon les informations recueillies auprès de nos sources, il s’Ă©tait rendu chez un certain Diowro (un peuhl du Seno, natif du village de Sene Bamanan dans la commune de DiafarabĂ© et assiĂ©gĂ© par des bandits se rĂ©clamant de l’ethnie peuhl).

Diowro aurait fui Sene Bamanan Ă cause de graves soupçons de complicitĂ© avec les bandits qui s’attaquent aux bambaras. Lui et noumoukai se connaissent très bien et d’ailleurs, ce dernier a certainement voulu jouer sur le cousinage peuhl-forgeron pour pouvoir retrouver ses animaux. Il ignorait que «ses» tueurs n’avaient rien Ă cirer d’un tel cousinage.

Moins de 30mn après son arrivĂ©e au domicile de Diowro, Noumoukai a Ă©tĂ© ligotĂ©, ses yeux bandĂ©s par quatre hommes enturbannĂ©s et en treillis. Les quatre hommes l’ont embarquĂ© sur une moto et ont disparu avec lui dans la nature. Malheureusement, on apprendra plus tard que Noumoukai a Ă©tĂ© retrouvĂ© mort dans la brousse, la gorge tranchĂ©e.

La population de DiafarabĂ© est aujourd’hui plus que jamais meurtrie par ces faits et bien d’autres qui rythment son quotidien. Elle est humiliĂ©e tous les jours Ă cause des bandits sans foi ni loi, qui viennent se pavaner dans les coins et recoins comme s’ils Ă©taient dans le “champ de gombo de leur grand-mère”. Beaucoup de gens pensent que parmi les 300 rĂ©fugiĂ©s peuhls (venus de KĂ©-Macina), qui sont dans la pĂ©riphĂ©rie de DiafarabĂ©, se cacheraient des individus mal intentionnĂ©s, qui sortent souvent du groupe pour mener des opĂ©rations suspectes. On pense que c’est eux qui ont commis ce forfait sur Noumoukai.

En tout cas, depuis ce forfait, Diowro ne se tient plus tranquille, il est inquiet de subir d’Ă©ventuelles reprĂ©sailles de la part de la population de DiafarabĂ© qui lui a pourtant donnĂ© une des leurs en mariage. Face Ă cette situation, nombre d’habitants de cette localitĂ© rĂ©clament d’autres alternatives, notamment des groupes d’autodĂ©fense.

Lassine DIALLO