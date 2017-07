Les chefs d’Etat du G5 Sahel, Roch Marc Christian KaborĂ© (du Burkina Faso), Mohamed Ould de la Mauritanie, Issoufou Mahamadou du Niger, Idriss Deby Itno du Tchad et Ibrahim Boubacar KĂ©ita du Mali en plus du prĂ©sident français Emmanuel Macron (invitĂ© d’honneur) Ă©taient Ă Bamako le dimanche 2 juillet 2017 pour un Sommet extraordinaire sur la situation sĂ©curitaire dans le Sahel.

Durant les travaux du Sommet tenus Ă huis-clos, les six chefs d’Etat, selon la dĂ©claration finale, ont procĂ©dĂ© Ă un examen approfondi des dĂ©fis sĂ©curitaires dans l’espace SahĂ©lo-Saharien et les menaces communes auxquelles les pays du G5 sahel, la France et l’Europe sont confrontĂ©s. Ils ont soulignĂ© le lien intrinsèque entre les actions de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense, les efforts politiques, tels que la mise en Ĺ“uvre intĂ©grale de l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali issu du processus d’Alger et les initiatives en faveur du dĂ©veloppement. Ces trois axes se soutiennent mutuellement et doivent donc progresser en parallèle. Le prĂ©sident Emmanuel Macron s’est fĂ©licitĂ© de la crĂ©ation de la Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S) endossĂ©e par la 679e rĂ©union du Conseil de paix et de sĂ©curitĂ© de l’Union africaine (Addis-Abeba le 13 avril 2017 et saluĂ©e par la rĂ©solution 2359 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies d 21 juin 2017. Les chefs d’Etat du G5 Sahel ont saluĂ© le rĂ´le dĂ©terminant de la France dans l’adoption de cette rĂ©solution. Ils ont exprimĂ© leur haute apprĂ©ciation au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Onu, Antonio Guterres et au prĂ©sident de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour leur engagement personnel dans la mise en place du FC-G5S ainsi qu’aux autres membres du Conseil de sĂ©curitĂ©, l’Union africaine, la CĂ©dĂ©ao et l’Union europĂ©enne pour leur soutien.

La résolution (2359) marque une étape dans le processus de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel, engagé par les Etats membres du G5 Sahel, depuis le 6 février 2017, sous la conduite de S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA, président de la République du Mali, président en exercice du G5 Sahel. Intégrant des unités issues des Forces armées des cinq pays du G5 Sahel, la Force Conjointe du G5 Sahel constitue une évolution majeure dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de drogue dans la zone sahélo-saharienne. A ce titre, le G5 Sahel souhaite vivement un soutien des Nations Unies à la Force conjointe du G5 Sahel, y compris à travers la Minusma.

Les engagements de Macron

Le prĂ©sident de la RĂ©publique française s’est engagĂ© Ă apporter Ă la FC-G5S un soutien en matière de formation, d’Ă©quipement, de logistique, et sur le plan opĂ©rationnel. Les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont saluĂ© l’engagement de l’Union europĂ©enne d’apporter un soutien financier initial de 50 millions d’euros pour le dĂ©ploiement de la FC-G5S. Le prĂ©sident de la RĂ©publique française s’est engagĂ© Ă poursuivre ses efforts de mobilisation, en lien Ă©troit avec l’Allemagne et l’Union europĂ©enne, afin d’assurer Ă la FC-G5S un soutien dans la durĂ©e. RĂ©itĂ©rant leur dĂ©termination Ă concrĂ©tiser cette initiative, en comptant d’abord sur les ressources propres, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont dĂ©cidĂ© d’allouer une enveloppe initiale de 50 millions d’Euros destinĂ©e au dĂ©marrage effectif des activitĂ©s de la FC-G5 S.

Les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont, Ă©galement, appelĂ© les autres partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux Ă apporter une assistance consĂ©quente Ă la FC-G5S sur les plans logistique, opĂ©rationnel et financier, en vue de faire face Ă cette situation qui menace la paix et la sĂ©curitĂ© internationales.

Sollicitation d’une ” ConfĂ©rence internationale de planification “

Aussi, ont-ils insistĂ© sur la convocation rapide de la “ConfĂ©rence internationale de planification”, prĂ©vue par la rĂ©solution (2359) du Conseil de SĂ©curitĂ© des Nations Unies, et visant Ă assurer la coordination des efforts d’assistance des donateurs Ă la FC-G5S.

En addition aux actions de soutien Ă la Force Conjointe du G5 Sahel, les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française se sont engagĂ©s Ă poursuivre, avec l’appui de la France, la montĂ©e en puissance du Collège sahĂ©lien de DĂ©fense devant accueillir Ă Nouakchott, Ă compter de janvier 2018, des officiers supĂ©rieurs des pays du G5 Sahel. Les chefs d’Etat du G5 Sahel se sont fĂ©licitĂ©s de l’adoption, Ă l’unanimitĂ©, de la rĂ©solution (2364) du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies, qui renouvelle le mandat de la mission multidimensionnelle intĂ©grĂ©e des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Ils ont, particulièrement, saluĂ© le rĂ´le de leadership de la France dans l’adoption de cette rĂ©solution, qui confirme le mandat robuste de la Minusma, en soutien du processus de paix et de rĂ©conciliation au Mali, renforce le soutien des Casques bleus au redĂ©ploiement des Forces de DĂ©fense et de SĂ©curitĂ© maliennes (FDS), et appuie la coopĂ©ration entre les Casques bleus, la nouvelle Force conjointe du G5-Sahel et les forces françaises.

IBK appelĂ© Ă poursuivre l’accĂ©lĂ©ration de la mise en Ĺ“uvre des rĂ©formes politiques et institutionnelles

Les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont saluĂ© les avancĂ©es enregistrĂ©es dans le cadre du processus de paix, et ils ont encouragĂ© S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA, prĂ©sident de la RĂ©publique du Mali, Ă poursuivre les efforts engagĂ©s dans le sens de l’accĂ©lĂ©ration de la mise en Ĺ“uvre des rĂ©formes politiques et institutionnelles, prĂ©vues par l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation, issu du processus d’Alger. Conscients des liens indissociables entre sĂ©curitĂ© et dĂ©veloppement, les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française sont convenus de la nĂ©cessitĂ© d’assurer l’accompagnement des opĂ©rations militaires et sĂ©curitaires par des actions Ă©conomiques, sociales, culturelles, d’Ă©ducation et de dĂ©-radicalisation pour attaquer les causes profondes de l’insĂ©curitĂ©. Dans cette perspective, les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont dĂ©cidĂ© d’amorcer une action diplomatique coordonnĂ©e, y compris un plaidoyer auprès des partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux, visant la mobilisation des ressources techniques et financières requises en faveur du Programme d’Investissements Prioritaires du G5 Sahel (PIP), notamment dans le domaine de la gestion intĂ©grĂ©e des frontières dans la zone sahĂ©lo-saharienne, y compris la frontière libyenne et ce, en vue d’une Table-ronde rĂ©ussie des bailleurs de fonds. Les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont insistĂ© sur plusieurs prioritĂ©s de dĂ©veloppement particulièrement urgentes, en faveur de la jeunesse du Sahel en termes d’Ă©ducation et d’emplois afin de lutter contre le chĂ´mage, la menace de la radicalisation et la migration clandestine.

Dans un contexte de changement climatique aux effets dĂ©vastateurs sur l’environnement avec une accentuation de la compĂ©tition pour les ressources naturelles pouvant dĂ©gĂ©nĂ©rer en conflits, les chefs d’Etat recommandent de mettre un accent particulier sur le dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables et sur une agriculture adaptĂ©e dans un objectif de prĂ©servation de l’environnement et de renforcement de la sĂ©curitĂ© alimentaire.

Les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont convenu de faire un plaidoyer auprès des partenaires pour demander davantage de flexibilitĂ© et d’allègement dans la mise en Ĺ“uvre des instruments de coopĂ©ration et d’accroissement des investissements privĂ©s.

Sollicitation de la mise en place rapide d’une ” Alliance pour le Sahel “

Le prĂ©sident de la RĂ©publique française a appelĂ© Ă la mise en place rapide d’une “Alliance pour le Sahel “ visant, pour les acteurs du dĂ©veloppement, Ă trouver des mĂ©canismes innovants Ă mĂŞme de renforcer l’efficacitĂ© des actions menĂ©es avec leurs partenaires dans l’ensemble du Sahel. Il a souhaitĂ© dĂ©velopper cette Alliance pour le Sahel, notamment avec l’Allemagne, l’Union europĂ©enne et ses Etats membres, le Système des Nations Unies, la Banque Mondiale, et la Banque Africaine de DĂ©veloppement, en lien avec l’Union Africaine, la Cedeao et la Ceeac, mais aussi avec d’autres partenaires. Les chefs d’Etat du G5 Sahel et le prĂ©sident de la RĂ©publique française ont dĂ©cidĂ© d’Ă©tablir un groupe de travail commun et de haut niveau, pour le suivi de la mise en Ĺ“uvre effective, de façon dĂ©taillĂ©e, des conclusions du prĂ©sent Sommet extraordinaire du G5 Sahel avec la France.         Â

                Siaka Doumbia

Les dessous du sommet :

IBK oublie d’ouvrir le Sommet

On ne sait pas quelle mouche avait piquĂ© IBK ou Ă©tait-il sous le choc des piques de Macron ? Ce qui est sĂ»r, après son discours d’ouverture, IBK, en tant que prĂ©sident du G5 Sahel, a oubliĂ© de dĂ©clarer solennellement l’ouverture du Sommet. C’est quand les invitĂ©s ont commencĂ© Ă sortir de la salle, qu’il reviendra au micro pour leur demander de revenir dans la salle pour qu’il prononce l’ouverture du sommet. Ce qui se fera. Après cette ouverture solennelle, la cĂ©rĂ©monie fut suspendue avant d’ĂŞtre reprise Ă huis-clos.

IBK : “Je ne retirerai pas du circuit le projet de rĂ©vision constitutionnelle”

InterrogĂ© sur la rĂ©vision constitutionnelle, IBK a laissĂ© entendre que ” […] le prĂ©sident KĂ©ita n’a pas l’ambition de faire en sorte que par un biais quelconque il puisse installer au Mali un pouvoir de dynastie, non, non. De culture, de formation et d’Ă©ducation, le prĂ©sident KĂ©ita a dit urbi et orbi qu’il ferait tout pour l’honneur du Mali de faire en sorte d’appliquer ce que le Mali a signĂ©, l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation signĂ© et engagĂ© en toute libertĂ©. Le peuple malien, massivement a approuvĂ© cet accord-lĂ . Je mets encore au dĂ©fi quiconque de dire que je ne suis pas d’accord pour la paix au Mali. Personne, y compris les gens de l’opposition. Mais on va essayer par des malices, par de biais divers, de mettre en cause cet accord. Et une de ces malices consiste Ă faire un tollĂ© contre le RĂ©fĂ©rendum au motif qu’il serait un projet d’augmentation exponentielle du pouvoir du prĂ©sident IBK. Rien du tout. Aucune intention personnelle. Aucune ! L’intĂ©rĂŞt qu’il a, c’est que l’engagement du Mali soit tenu pour que l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation soit effectif en tous ses effets. Et cela sera fait s’il plaĂ®t Ă Dieu pas par acte dictatorial encore une fois, parce que l’AssemblĂ©e nationale du Mali a quand mĂŞme respectĂ© en votant cette loi rĂ©fĂ©rendaire. Elle l’a votĂ©. Et simplement, le vote de l’AssemblĂ©e nationale ne suffit pas, il conduit simplement au vote rĂ©fĂ©rendaire. Et c’est Ă ce niveau-lĂ que nos amis de l’opposition sortent pour dire non, nous ne sommes pas d’accord alors qu’ils ont Ă©tĂ© d’accord avec nous puisqu’ils ont amendĂ© tout au long et Ă loisir le texte soumis. Ils ont participĂ© Ă un sĂ©minaire tenu dans le cadre de cette rĂ©vision de la Constitution. Mieux inspirĂ©, ils exigent de retirer le projet de rĂ©vision constitutionnelle du circuit. Je ne le ferai pas. Cela dit, la Cour constitutionnelle qui est la haute autoritĂ© sans conteste dira le droit, elle dira le droit. L’article 118 de la Constitution dit qu’il ne peut pas avoir de rĂ©vision constitutionnelle quand une partie du pays est occupĂ©e par une puissance Ă©trangère. Quelle est la puissance Ă©trangère qui occupe le Mali ? Il n’y en a pas aujourd’hui avec la mise en place des autoritĂ©s intĂ©rimaires. Et progressivement l’Administration se remet en place. Les services sociaux de base, les services Ă©conomiques sont Ă©galement en train d’ĂŞtre mis en place. Donc, le Mali avance. Qu’on le reconnaisse ou pas, c’es ça la rĂ©alitĂ© aujourd’hui. Et ce dĂ©bat est pour moi totalement surĂ©rogatoire. La dĂ©mocratie n’est pas en cause. Elle a Ă©tĂ© respectĂ©e, totalement respectĂ©e. Ce dont il s’agit, c’est simplement de pousser l’orgueil du prĂ©sident KĂ©ita Ă bout en essayant de l’effrayer. Non. Ils veulent qu’il n’y ait pas d’Ă©lection en 2018. On va faire l’Ă©lection prĂ©sidentielle au Mali. C’est possible. L’opposition veut faire en sorte qu’il n’y ait pas d’Ă©lections prĂ©sidentielles et exiger d’aller Ă une Transition pour permettre Ă des leaders de se faire une place au soleil. C’est de ça qu’il s’agit. Et cela ne sera pas. Non […] Le peuple malien sait d’oĂą il vient, il est d’une très vieille civilisation”.

Macron par rapport Ă la rĂ©vision  constitutionnelle : “Le prĂ©sident KĂ©ita ne se laissera pas arrĂŞter pour la mise en Ĺ“uvre de la rĂ©forme constitutionnelle”

Comme pour dire qu’il est d’accord avec IBK sur la rĂ©forme constitutionnelle, le prĂ©sident Emmanuel Macron dira que le prĂ©sident KĂ©ita ne se laissera pas arrĂŞter dans la rĂ©vision constitutionnelle. ” […] C’est un prĂ©sident dĂ©terminĂ© qui va appliquer la mise en Ĺ“uvre de l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation. […] Avec le sommet, l’implication de la France et de la communautĂ© internationale sera dĂ©terminante pour sĂ©curiser le Mali, la rĂ©gion et lutter contre le terrorisme. Je pense que les prochaines semaines seront critiques. Je suis heureux d’entendre de la dĂ©termination qu’il vient de manifester. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans les prochaines semaines, le prĂ©sident va prendre une mesure pour le processus de rĂ©vision constitutionnelle pour la mise en Ĺ“uvre de l’accord de paix. Cela veut dire que le prĂ©sident KĂ©ita ne se laissera pas arrĂŞter pour la mise en Ĺ“uvre de la rĂ©forme constitutionnelle dont le pilier est en particulier la rĂ©gionalisation qui est indispensable dans le pays. Cela relève de la souverainetĂ© du Mali et du peuple malien. Mais, j’ai entendu un prĂ©sident dĂ©terminĂ© Ă appliquer les accords de paix d’Alger qui prĂ©voit la rĂ©vision constitutionnelle. C’est en juillet que cela se fera. […]. Sur le sujet, je pense que les prochaines semaines seront dĂ©terminantes et pour moi, le mois de juillet-aoĂ»t sera dĂ©cisif pour la bonne mise en Ĺ“uvre des accords d’Alger. Je compte sur la dĂ©termination du prĂ©sident KĂ©ita et il peut compter sur nous”, a-t-il soutenu.

 Rassemblés par Siaka Doumbia