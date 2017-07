Le Sommet extraordinaire du G5 Sahel a lieu ce dimanche 02 juillet Ă Bamako, capitale de la RĂ©publique du Mali. La cĂ©rĂ©monie d’ouverture a rĂ©uni les Chefs d’Etat des 5 pays membres (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad) plus leur homologue Français en tant qu’invitĂ© d’honneur. Le discours du Chef d’Etat Malien, Ibrahim Boubacar KEITA et celui du PrĂ©sident Français ont marquĂ© la cĂ©rĂ©monie d’ouverture.

Dans son discours, le PrĂ©sident français Emanuel Macron annonce le soutien de la France au G5 tout en donnant des instructions. Le fonds s’Ă©lève Ă 250 millions d’euro soit plus de 131 milliards de francs CFA. De plus, 50% du budget de sĂ©curitĂ© coopĂ©rative française dans le monde sera mobilisĂ© dans le sahel. Ouvert et fermĂ© ce dimanche, ce sommet a un double objectif.

Premièrement, il s’agit de faire le point sur des actions de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© engagĂ©es pour faire face aux menace sĂ©curitaires qui subsistent dans l’espace Sahel, la France et l’Europe sont confrontĂ©s.

Deuxièmement, d’identifier les pistes d’un partenariat plus robuste avec la France, axĂ© sur des investissements stratĂ©giques et des financements prioritaires en vue de faire du Sahel un espace de paix, de stabilitĂ© et de dĂ©veloppement.

” La France est fière d’accompagner le G5 “, dixit S.E.M. Emanuel Macron dans son discours Ă l’occasion du sommet extraordinaire du G5sahel tenu hier Ă Bamako.

En effet, dans le cadre de la coopĂ©ration entre la France et le G5 et l’accord de dĂ©fense entre Paris et les Etats membres de ce groupement, la première mobilisera 250 millions d’euros. Aussi, l’Union EuropĂ©enne offre 50 millions d’euros au G5. Ce premier point de son discours porte sur le soutien de la France au G5. M. Macron dit suivre la voie tracĂ©e par son prĂ©dĂ©cesseur François Hollande. Ce dernier avait intervenu au Mali pour stopper l’avancĂ©e des djihadistes vers le sud du pays en 2013. De plus, cet engagement serait une nĂ©cessitĂ© par la France. Car selon le patron de l’ElysĂ©e son pays et l’espace G5 vivent la mĂŞme situation. ” Vous ĂŞtes attaquĂ©s, nous sommes attaquĂ©s “dit-il. Aussi, plus de 150 français ont perdu la vie sur cette espace de fĂ©vrier Ă nos jours. Toutefois, pour Emanuel Macron, il est loin de parler d’une guerre. Car pour lui, il faudrait une ennemie digne de ce nom pour parler d’une guerre. De ce fait, il qualifie l’auteur de ces actes de terroristes, de voyous, d’assassins qu’on ne doit pas donner raison en cĂ©dant. De passage, le premier citoyen français a saluĂ© la rĂ©solution 23-64 des Nations-Unies adoptĂ©e pour renouveler le mandat de la MUNISMA et soutenir le G5.

Cependant, le prĂ©sent de la France au G5 sera de type opĂ©rationnel, d’assistance, d’accompagnement au combat. La force du G5 ne sera pas substituĂ©e ni Ă la MUNISMA ni Ă ” Barkhane “.

Outre, le soutien de Paris ne se limite pas aux efforts militaires. Car ces derniers seront vains quand on ignore certains paramètres. C’est pourquoi Emanuel Macron a insistĂ© sur certains points.

D’abord, l’Accord pour la paix et la RĂ©conciliation issu du processus d’Alger. Il tient Ă saluer l’avancĂ©e que l’Accord enregistre.

NĂ©anmoins, M. Macron a exhortĂ© son homologue Malien d’aller vers la mise en Ĺ“uvre rapide de cet accord. Surtout le dĂ©sarmement, la dĂ©mobilisation et la dĂ©centralisation. Ensuite, le dĂ©veloppement. Pour lui, le lien entre le dĂ©veloppement et la sĂ©curitĂ© doit ĂŞtre concrĂ©tisĂ©. Fort de cette raison, l’Agence Française pour le DĂ©veloppement dĂ©ploiera 250 millions d’euros dans la zone G5. Pour soutenir le dĂ©veloppement privĂ©, dĂ©senclaver le Sahel. Et surtout misĂ© sur l’Ă©ducation et la formation pour combattre l’obscurantisme religieux depuis les bas âges. Puis la lutte contre les effets du changement climatique. Enfin la gouvernance et la justice. Sur ce point, le PrĂ©sident français rappelle ses homologues du G5 sur leurs responsabilitĂ©s. ” Cette responsabilitĂ© est la vĂ´tre ” prĂ©cise-t-il.

Par ailleurs, le Chef d’Etat français incite ses homologues de rompre avec les attitudes antĂ©rieures. Il les demande plus d’acte que de mots. De cesser de se glorifier par le passĂ© et agir par le prĂ©sent. De cesser de faire semblant. Aussi, il les incite de faire en sorte que le rĂ©sultat soit au rendez-vous pour entrainer les partenaires.

En dĂ©finitive, ces soutiens extĂ©rieurs (France 250 millions d’euro, Union EuropĂ©enne 50 millions d’euros) viennent s’ajouter aux efforts des pays membres du G5. Chaque pays fait l’effort de 10 millions d’euros. Toute la somme prĂ©vue reste au-dessous des fonds mobilisĂ©s, 400 millions d’euros. Cette force prĂ©voit 5000 hommes qui seront basĂ©s Ă SĂ©varĂ© (Mali) et dirigĂ© par le Gal Malien Didier DAKOUO. Et les premiers rĂ©sultats sont attendus d’ici octobre.

           ” Le PrĂ©sident de la RĂ©publique française a appelĂ© Ă la mise en place rapide d’une Alliance pour le Sahel visant pour les acteurs du dĂ©veloppement, Ă trouver des mĂ©canismes innovants Ă mĂŞme de renforcer l’efficacitĂ© des actions menĂ©es avec leurs partenaires dans l’ensemble du Sahel… “

Yacouba TRAORE