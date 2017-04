DATA. Au dĂ©tour de ce recensement des attaques islamistes opĂ©rant sur le continent depuis 2001, l’on dĂ©couvre combien l’Afrique est en première ligne.

RĂ©cemment, cinq chefs djihadistes sont apparus dans une vidĂ©o de sept minutes tournĂ©e dans le Sahel. Par la voix du chef djihadiste malien Iyad Ag Ghaly, ils annoncent l’unification de plusieurs groupes armĂ©s en une seule entitĂ©Â : le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans, de son nom original en arabe « Nusrat al-Islam wal-Muslimeen ». État islamique (EI), Al-Shabbaab, Ansar BeĂŻt al-Maqdess ou encore le Groupe sunnite pour la prĂ©dication et le djihad (ex-Boko Haram)… Si tous ces mouvements islamistes armĂ©s agissent avec des motivations politiques et rĂ©gionales diffĂ©rentes, tous revendiquent aussi l’instauration de la charia.

Combien sont-ils ? Pour y voir plus clair, Le Point Afrique a comptabilisĂ© le nombre de groupes djihadistes prĂ©sents en Afrique, et a passĂ© au crible leurs actions terroristes revendiquĂ©es. Au total, nous avons rĂ©pertoriĂ© huit groupes principaux affiliĂ©s Ă l’EI ou Al-QaĂŻda, regroupant plus de 52 400 combattants. Pour ce faire, nous nous sommes basĂ©s sur la liste officielle Ă©tablie par le ComitĂ© contre le terrorisme, mandatĂ© par les rĂ©solutions 1373 et 1624 du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU, ainsi que sur les donnĂ©es du Global Terrorism Index et le Centre amĂ©ricain de surveillance des sites djihadistes (SITE).

