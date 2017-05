Les Comités de pilotage stratégique et technique du Projet d’appui au G5 Sahel pour la sécurité au Sahel se sont réunis les 3, 4 et 5 mai 2017 pour la 4è réunion conjointe des experts de l’Union européenne et du G5 Sahel en vue de l’élaboration d’une feuille de route pour soutenir les actions sécuritaires et de développement des pays membres.

Hier jeudi 4 mai 2017 l’UE et le G5 Sahel ont organisé une conférence de presse à l’Hôtel Salam. Elle a été animée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné à l’occasion du représentant spécial de l’UE sur le Sahel, Angel Losada et du secrétaire permanent du G5 Sahel, Najim El Hadj Mohamed.

Le ministre Abdoulaye Diop a évoqué la feuille de route entre les deux institutions dans le cadre de la sécurité et du développement dans le sahel. Il a expliqué que « le G5 crée en 2014 a pu déjà élaborer une feuille de route avec l’UE pour l’opérationnalisation de la force conjointe. Cette feuille de route prend en compte le volet sécuritaire et le volet de développement pour faire face à certaines fragilités que vit la région ». Il a aussi indiqué que  la rencontre s’est penchée sur la concrétisation de la Force du sahel à laquelle l’UE s’engage à apporter un soutien financier et logistique.

Le ministre Diop a informé de la tenue en juin d’une rencontre de haut niveau ici à Bamako qui verra la participation du Haut représentant de l’Union européenne pour discuter des enjeux du G5 Sahel notamment dans le domaine sécuritaire et de développement.

Bien avant cette rencontre, M Diop a assuré que le G5 Sahel s’engage à finaliser les documents sur la mise en place de la Force conjointe dont le comité de défense, composé des chefs d’Etat-major des pays de l’union, s’est déjà réuni les 27 et 28 avril dernier. Le ministre des Affaires étrangères a promis que tout sera mis en œuvre cette année pour rendre opérationnelle la Force G5 S au vu de l’urgence sur le terrain. Il a rappelé que les forces sont déjà sur le terrain notamment à travers les pays comme le Tchad.

Le secrétaire permanent du G5 S, Najim El Hadj Mohamed, a ajouté que le comité de défense a déjà   statué sur les questions territoriale, financière et technique, et a reçu l’endossement de l’Union africaine et attend dans un bref délai celui des Nations Unis pour l’accréditation de la force qui sera mise en place.

Najim El Hadj Mohamed a évoqué la crise libyenne qui affecte les pays comme le Tchad et le Mali. Il a par conséquent invité l’Union européenne à soutenir la sortie de crise en Libye pour la stabilité du Sahel.

O.D