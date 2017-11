Le 30 octobre dernier, suite à des négociations introduites par la France au conseil de sécurité de l’ONU, les Etats Unis d’Amérique ont promis de contribuer financièrement, et de façon bilatérale, dans la mise en œuvre du G5 Sahel à hauteur de 60 millions de dollars.

Cette initiative est intervenue seulement à moins de trois semaines après la mort de 4 soldats américains au Niger et quelques jours après la décision meurtrière de Trump qui autorise ses troupes de tirer à vue sur tout individu suspect en plus des drones tueurs qui seront bientôt en action.

Avec l’insistance de la France, les Etats Unis ont décidé de mettre la main dans la poche pour aider la force conjointe du G5 Sahel qui est composée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad dans la main de leur ancienne puissance coloniale. Le chef de la diplomatie française Jean Yves LeDrian s’est réjoui de cette annonce tout en formulant d’autres demandes concernant des appuis logistiques.

Il a aussi parlé de la nécessité d’une bonne coordination entre les différentes troupes qui interviennent dans le sahel. Pour rappel, les américains avaient considéré le G5Sahel, depuis sa naissance, comme une organisation inutile, sans aucune garantie de faisabilité, ni de fiabilité. Ils avaient fait savoir que le document présenté par la France est un fourretout.

En effet, il était présenté comme une force militaire composée de 5 pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Mais en dessous, on constate que c’est la France qui décide et gère tout pour ses prétentions colonialistes et vicieuses sur l’ensemble du sahel. Aussi en dehors de la dimension militaire dans laquelle il ya la lutte contre le terrorisme, les criminalités et l’émigration clandestine, les français veulent créer dans le désert des infrastructures (voies terrestres, chemins de fer, aérodromes et tant d’autres) pour, disent-ils, le désenclavement dans le cadre du développement.

Un grand projet est consacré à la jeunesse pour un formatage profond visant la consolidation de l’esclavage mental. Un cocktail grandiose, d’où le scepticisme des Etats Unis qui ont empêché l’ONU d’accorder un soutien logistique et financier à la chose présentée par les français sur le sahel.

C’est pourquoi, dans la résolution 2359 les Nations Unis ont seulement salué la naissance du G5 Sahel. Malgré cela, la diplomatie française ne cesse de mener des tractations pour avoir mieux qu’une simple reconnaissance. Mais après l’embuscade qui a couté la vie à 4 soldats du pays de l’oncle Sam, le président Trump s’est trouvé face à des critiques venant de ses concitoyens qui ont dit en majorité que leurs hommes engagés dans la zone n’ont pas été protégés.

Une des solutions trouvées à la hâte a été la contribution financière pour montrer qu’il commence immédiatement la vengeance comme c’est de coutume chez eux. Avant cette promesse, pour rassurer les américains, la maison blanche a fait un communiqué dans lequel Donald Trump autorise les militaires américains engagés dans le sahel à tirer à vue sur toute personne qu’ils suspectent.

Le but est de prouver qu’il protège les siens et peu importent les pauvres civiles qu’ils vont froidement abattre chez eux. Déjà le 4 novembre dernier, le Niger a annoncé qu’il avait signé un accord avec les Etats Unis pour l’utilisation des drones tueurs sur son territoire et frontières. Tout le monde sait que partout où les troupes américaines interviennent c’est des assassinats de civiles qu’on met au compte de la bavure ou des dommages collatéraux.

En Somalie, au Yémen, en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou encore au Pakistan, on ne peut pas compter le nombre de civiles massacrés et les auteurs jouissent de l’impunité totale. Aujourd’hui, le sahel est en passe d’être en proie à de telles exactions. Et les négociations se passent entre la France et les Etats Unis sans demander l’avis des pays qui ont les noms étiquetés sur le G5 sahel.

On ne sait pas le contenu des accords passés entre les puissances en coulisse pour s’entendre sur le butin. Tout compte fait, la lutte contre le terrorisme n’est qu’un leurre si l’on se réfère sur la situation sécuritaire qui se dégrade sur le terrain de jour en jour malgré la présence diversifiée des forces françaises, américaines, onusiennes et locales.

Issa Santara

