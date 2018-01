Dans un récent flash sur Europe 1, le journaliste français, Vincent Hervouët s’est amusé à faire des commentaires malveillants sur la situation sécuritaire au Mali. Dans son analyse qui frôle la diatribe sur le Mali, le journaliste commence par un rappel des différentes attaques terroristes que le pays a enregistrées durant les deux dernières semaines. Sans citer des exemples concrets, le journaliste français se met à égrener un chapelet de mensonges honteux sur l’insécurité au nord et au centre du pays. « Après des arabes et des Touaregs au nord, c’est autour des peuls du centre de basculer dans la rébellion… »,raconte-t-il. Il est vrai qu’un chef terroriste peulh sème des troubles dans le centre, mais assimiler ce cas de banditisme à un basculement de toute une ethnie « peulh » dans la rébellion est bien loin de la réalité malienne. C’est de l’intoxication gratuite contre un pays qui se bat dignement contre un mal importé le terrorisme. Si non comment comprendre que ce même pays continue à organiser des festivals, trois à quatre en l’espace de deux semaines et à recevoir des amis venant des pays internationaux en nombre incalculable.

La Rédaction

