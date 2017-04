En raison de la menace terroriste qui pèse sur le pays, le Quai d’Orsay a actualisé ses conseils aux voyageurs les enjoignant d’être plus que jamais prudents.

Le Quai d’Orsay invite de nouveau les personnes voyageant au Mali, et surtout les voyageurs d’affaires, à la plus grande prudence. Alors que l’ensemble du territoire malien est déconseillé aux touristes, en raison des menaces terroristes notamment, le ministère des Affaires étrangères invite en effet les personnes devant se rendre en mission au Mali à faire preuve de la plus grande vigilance et à se tenir informées de l’évolution de la situation, dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs publiée le 20 avril.

Le Mali en état d’urgence

Le ministère précise que les déplacements professionnels restent possibles en zone orange, sous réserve d’être en conformité avec l’ensemble des consignes détaillées dans l’onglet sécurité. “En raison de la recrudescence d’incidents graves entre Mopti et Ségou, il est, jusqu’à nouvel ordre, fortement déconseillé de se rendre dans cette zone. La plus extrême vigilance est recommandée pour les déplacements professionnels en zone orange, au nord des villes de Koulikoro, Ségou et Koutiala”, précise le Quai d’Orsay dans ses conseils aux Voyageurs.

“Il est rappelé que les risques d’attentat et d’enlèvement dans les zones classées en rouge sont actuellement particulièrement élevés, comme vient de le montrer l’enlèvement de l’une de nos compatriotes à Gao le 24 décembre”, ajoute le Quai d’Orsay. Tout projet de déplacement dans ces zones doit être exclu. Les ressortissants français résidents ont été invités à les quitter au moins temporairement.”

L’état d’urgence, en vigueur quasi sans interruption depuis presque un an et demi, est prononcé jusqu’au 30 avril. Il pourrait être prolongé au-delà de cette date.