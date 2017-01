Welcome! Log into your account

“J’ai un peu hésité à publier cette vidéo, a écrit Ricky Shoff dans le post liké plus de 3200 fois en quelques heures. Mais je me suis dit que ce n’était pas seulement pour avertir les parents, mais aussi parce que la séquence est incroyable. Nous savons que Bowdy n’était pas seul à dégager Brock du meuble, explique le père, qui avance que c’est le lien spécial qui unit ses jumeaux qui les a sauvés. C’est un miracle qu’il aille bien. S’il vous plait, vérifiez que vos meubles sont fixés au mur”.

Durant deux longues minutes, Brock va être coincé sous la commode. Conscient du danger que court son frère et insouciant à la fois, Bowdy se hisse sur la commode pour aller de l’autre côté, écrasant un peu plus son jumeau qui semble hurler, alors qu’il aurait pu faire le tour.

LE BON LIEN – Ricky Shoff et sa femme ont hésité avant de la publier. Mais la vidéo que ces parents ont partagée sur Facebook lundi 2 janvier avait un double objectif: avertir les autres parents sur la nécessité de sécuriser les meubles des enfants, et partager cette séquence qui montre l’incroyable instinct de survie de leurs bébés.

