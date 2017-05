De passage dans l’Aveyron (sud de la France), un touriste a partagé l’image d’une vieille bâtisse datant du Moyen-âge sur le réseau social Imgur. En soi rien de plus banal, sauf qu’en huit jours celle-ci a recueilli plus d’1,7 million de vues et des milliers de commentaires.

Cette photo a été prise par un anonyme invité à un mariage franco-américain à Sévérac-le-Château, une charmante bourgade de 2500 habitants en Occitanie. Elle montre celle que l’on appelle là-bas “la maison de Jeanne”, une bâtisse du XIIIe ou XIVe siècle réputée pour être l’une des plus vieilles de l’ancienne province royale du Rouergue. Désormais, elle est aussi une star des réseaux sociaux, comme le soulignent plusieurs médias français. Nombreux sont les commentaires – la plupart en anglais – à s’étonner qu’une aussi vieille maison tienne encore debout. D’autres éléments intriguent apparemment les internautes: les murs à colombages, un torchis apparent et usé, une structure qui va en s’élargissant avec les étages… Des vestiges, il est vrai, que les Américains n’ont pas l’habitude de voir sur leur sol et qui leur rappellent les mondes fantastiques de la série Game of Thrones ou la saga Harry Potter. “Nous avons ouvert un club des mécènes en mars”, indique au Parisien Thérèse Casagrande, l’adjointe au maire chargée du patrimoine. “Nous allons faire une datation du bois lors des travaux de restauration qui sont prévus à partir de septembre. (…) Ce coup de projecteur tombe à pic!”, se réjouit-elle. Des poutres vont ainsi être remplacées et des murs remontés. La toiture va également être restaurée. Sachez que si vous passez dans le coin lors de vos prochaines vacances, la maison de Jeanne peut se visiter. Elle accueille également des animations médiévales pendant l’été.

Source: Le Parisien