La vidĂ©o est tournĂ©e en direct sur Facebook. Alors que le jeune homme affichait fièrement ses liasses de billets sur le rĂ©seau social, la police l’a surpris Ă son domicile.

L’histoire s’est dĂ©roulĂ©e Ă Jacksonville, en Floride (Etats-Unis). Breon Hollings, un dealer local, Ă©tait en train de montrer sa petite fortune dans un live Facebook.

Soudain, on entend plusieurs coups Ă la porte. Pris de panique, le jeune homme se demande ce qu’il se passe et quitte la pièce. Quelques secondes plus tard, on peut voir un homme des forces de l’ordre lourdement armĂ© passer devant la camĂ©ra.

A l’intĂ©rieur de la maison, la police, qui perquisitionnait le domicile, a retrouvĂ© diverses armes et de la drogue.

Par 7sur7.be/