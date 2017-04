Duston Holloway, un citoyen texan de 23 ans, a su garder son calme quand il a découvert sa petite amie avec un autre homme.

Imaginez la scène: vous rentrez à la maison et vous découvrez votre petite amie avec un autre homme dans votre lit. Difficile de garder son sang froid dans une situation pareille. Ce n’est pas le cas de Duston Holloway, un citoyen d’Emory (Texas).

Duston Holloway, 23 ans, a tout simplement a sorti son téléphone portable et a pris quelques selfies. “Au début, je voulais botter le cul de ce mec. Mais j’ai finalement décidé de les laisser dormir. Et de prendre des selfies”, a-t-il précisé au Sun.

Messages de soutien

Duston Holloway a partagé les photos sur Facebook, accompagnées du texte suivant: “Le moment où vous rentrez à la maison et que vous découvrez votre femme avec un autre homme dans votre lit. Les hommes bons méritent de bonnes femmes”.

Sur Facebook, Duston Holloway a reçu beaucoup de messages de soutien. “J’ai reçu des milliers de messages de personnes du monde entier. Ils m’ont tous félicité. Je tiens à remercier tout le monde. Mon coeur s’est brisé quand je les ai vus. Avec le soutien de ma famille, j’ai remonté la pente”, conclut-il.

