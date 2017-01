Welcome! Log into your account

La République très très démocratique du Gondwana (RTTDG) est un pays très exactement situé au sud de quelque part et au nord de n’importe où. Pays imaginaire mais très réel, la RTTDG est dirigée par son fondateur, président à vie, adepte des élections surprises à scrutins à demi-tour. Dans ce sixième épisode, le présentateur de Gondwana TV interroge les deux « maîtres du monde », Donald Trump et Vladimir Poutine, sur leur politique africaine.

