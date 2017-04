Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Tarzan ou du Livre de la jungle. En Inde, une petite fille, âgée à première vue d’une dizaine d’années, a été retrouvée il y a deux mois en plein cœur d’une réserve naturelle de Bahraich (dans le nord du pays). Et chose étrange: elle vivait parmi les singes. Ce sont des villageois qui ont donné l’alerte après avoir vu la fillette en leur compagnie.

Selon les premières informations divulguées par les témoins, elle semblait être très à l’aise en compagnie des singes. A tel point que les primates se sont attaqués aux sauveteurs qui ont pris en charge la fillette et les ont même pris en chasse. “Elle était terrifiée de nous voir. Les singes m’ont attaqué en voyant que je tentais d’emmener la petite. Elle présentait de grosses blessures au niveau des jambes et des avant-bras”, a témoigné l’un des policiers à la presse locale.

Surnommée “Mowgli girl”, l’enfant se déplaçait à quatre pattes, ne portait aucun vêtement et se nourrissait à même le sol. A l’hôpital, les médecins ont constaté qu’elle ne savait pas parler et qu’elle communiquait exclusivement en émettant des sons. Comme Tarzan, elle pourrait donc avoir été élevée par les singes, d’après les premières hypothèses. Selon le docteur qui s’occupe d’elle, elle marche et mange à présent normalement même si elle est toujours incapable de parler. Néanmoins, elle comprendrait ce qu’on lui dirait et se mettrait parfois à sourire.

Effrayée par les humains, la petite fille a été internée dans un hôpital du nord du pays et devrait être prochainement transportée dans un centre pour mineurs. Les policiers, eux, cherchent à découvrir son identité et tentent par tous les moyens de retrouver sa famille. Ils essayent de comprendre comment la fillette a pu se retrouver dans cette forêt et depuis combien de temps elle s’y trouvait.

Par Francesoir.fr