Une croyance populaire affecte à la ville de Bamako une protection assurée par des djinns ayant pris position là depuis la nuit des temps. La même vision attribue à différents sites Woyowoyanko, Sirakorodounfng, Mamayira et Soutadoundou des djinns de renom. Apparemment ces créatures mettent des grandes occasions à profit pour se manifester. Le miracle du poste de police du Babilikoro, cette nuit du nouvel an en  était-il une manifestation ?

Incroyable mais vrai. Le miracle en question s’est produit au poste de la Compagnie de Circulation Routière (CCR)  de Sotuba près du monument SoumarĂ©. C’Ă©tait dans la nuit du  31 dĂ©cembre 2016,  aux alentours de 23heures 50 minutes, selon un agent tĂ©moin des faits, alors qu’ils s’apprĂŞtaient Ă aller au cheik point du 3e pont. Au moment mĂŞme  oĂą les derniers rĂ©glages Ă©taient en cours pour laisser Ă©clater les ballons de joie Ă l’occasion des sons de cloche annonçant le nouvel,  deux agents de garde Ă©taient surpris de voir miraculeusement en mĂŞme temps une grosse assiette pleine de salade garnie de frite et aloco dĂ©corĂ©e de quatre gros poulets bien rĂ´tis. Suite Ă la dĂ©couverte miraculeuse sous le hangar,  les agents accourent Ă leur chef de poste Ă qui ils vont demander la provenance du mets copieux. Ce dernier vient constater des faits et n’en revenait pas. Est-ce une plaisanterie ? Qui pourrait bien s’amuser Ă ce jeu ? Les policiers vont se mettre Ă interroger tout le voisinage, peine perdue, personne n’a aperçu mĂŞme une silhouette se faufiler par lĂ . L’affaire se corse et les douze coups de minuit ont retenti Ă l’insu des policiers affairĂ©s plutĂ´t Ă ne reconstitution de faits dont ils sont loin d’en cerner ni les tenants ni les aboutissants.

Face au doute persistant, le chef instruit à ses éléments de laisser le colis tel quel et, même à observer une distance règlementaire de la cage. De surprise en surprise, en dépit de la vigilance renforcée des agents ; le plat disparut comme il est arrivé. Tôt, le matin ; plus rien n’a été observé sur les lieux. Encore ; les commentaires vont bon train sur l’origine du cadeau et faute d’une réponse fiable ; il ne restait qu’à le mettre  au compte des Djinns de SOUTA DOUNDOU.

Nouhoum Konaré