Un dĂ©mocrate souhaite recenser les dĂ©clarations du prĂ©sident amĂ©ricain sur Twitter “comme rĂ©fĂ©rence future”, y compris celles de son compte personnel.

Depuis son investiture, on connaĂ®t l’appĂ©tence du prĂ©sident amĂ©ricain pour le rĂ©seau social Ă l’oiseau bleu. Si bien qu’un Ă©lu amĂ©ricain a prĂ©sentĂ© lundi une proposition de loi surnommĂ©e “covfefe”, du nom d’une mystĂ©rieuse expression utilisĂ©e par Donald Trump dans un tweet devenu cĂ©lèbre, pour archiver justement tous les Ă©crits du prĂ©sident amĂ©ricain sur les rĂ©seaux sociaux. Mike Quigley, Ă©lu de l’État de l’Illinois Ă la Chambre des reprĂ©sentants, a dĂ©posĂ© un texte intitulĂ© “Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement” ou “COVFEFE”, selon un communiquĂ©. “L’utilisation frĂ©quente et sans filtre par le prĂ©sident Trump de son compte personnel Twitter comme un moyen de communication officielle est sans prĂ©cĂ©dent”, explique l’Ă©lu dĂ©mocrate.

“Si le prĂ©sident utilise les rĂ©seaux sociaux pour faire des dĂ©clarations soudaines de politique publique, nous devons nous assurer que ces dĂ©clarations soient recensĂ©es et conservĂ©es comme rĂ©fĂ©rence future. Les tweets sont puissants, et le prĂ©sident doit ĂŞtre tenu pour responsable de chacun d’eux”, fait valoir Mike Quigley. L’Ă©lu veut s’assurer notamment que soient archivĂ©s les tweets du compte personnel @realDonaldTrump au mĂŞme titre que ceux du compte officiel @POTUS. L’expression “covfefe” utilisĂ©e par Donald Trump dans un tweet le 31 mai avait suscitĂ© interrogations et sarcasmes, les exĂ©gètes suggĂ©rant que le dirigeant avait simplement fait une faute de frappe et voulait Ă©crire “coverage”, ou “couverture” en français, pour dĂ©noncer Ă nouveau la presse.

Mystère autour du tweet

“MalgrĂ© la covfefe de presse constamment nĂ©gative”, avait-il Ă©crit peu après minuit ce jour-lĂ . Le mystère s’Ă©tait mĂŞme Ă©paissi quand le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer avait dĂ©clarĂ©Â : “Le prĂ©sident et un petit groupe de gens savent exactement ce qu’il voulait dire.” Après la nuit, le tweet avait Ă©tĂ© effacĂ© et suivi d’un autre, ironique : “Qui peut trouver la vraie signification de ‘covfefe’ ? ? ? Amusez-vous !”

Who can figure out the true meaning of “covfefe” ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2017

Publié le 13/06/2017 à 08:00 | Le Point.fr