Donald Trump a inspirĂ© un producteur flamand rĂ©pondant au nom de Bumperfunk. Son titre “Nobody” et la vidĂ©o qui l’accompagne comptabilisent dĂ©jĂ plus de 194.000 vues.

Donald Trump, on le sait, n’est pas un exemple de modestie. “Personne ne connaĂ®t le système mieux que moi”, “personne ne construit mieux des murs que moi”, “personne n’est plus fort que moi”: ces affirmations lancĂ©es Ă l’envi par le prĂ©sident amĂ©ricain (et souvent sans rĂ©el fondement d’ailleurs) sont mises Ă mal par le producteur flamand Jan “Bumperfunk” Willems et sa compagne Soetkin Vanden Eynden dans leur titre “Nobody”.

PubliĂ©e sur Facebook le 24 mai dernier, la vidĂ©o compte dĂ©jĂ plus de 194.000 vues. “Je l’ai mise en ligne quand Donald Trump Ă©tait en Belgique”, prĂ©cise son auteur Ă nos confrères de HLN. “Comme beaucoup d’autres personnes, je ne vois pas beaucoup de positif chez l’homme, ni dans ses dĂ©clarations. MĂŞme si cela n’a pas de rĂ©percussions directes sur moi, cela me dĂ©range. Je voulais Ă©vacuer cela de mon esprit. L’idĂ©e m’est venue de lĂ ”, poursuit-il.

La musique et les dĂ©clarations de Trump sont venues en premier. “Nous avons ensuite cherchĂ© une façon amusante de contrer ces dĂ©clarations. Et quoi de mieux que les rĂ©actions de quelques personnalitĂ©s qui ont rĂ©ellement marquĂ© l’histoire du monde. C’est comme ça que le concept est nĂ©. Et cela commence Ă prendre de l’ampleur, car la vidĂ©o a atteint les Pays-Bas, l’Allemagne et les États-Unis”, se rĂ©jouit le musicien.

Par 7sur7.be / 6/06/17 – 15h21