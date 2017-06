Les enfants ne se rendent souvent pas compte à quel point ils sont comiques. Kelly Hazell, 39 ans, est l’heureuse maman d’un petit garçon prénommé Lachlan.

L’enfant déteste être en contact direct avec le gazon. Kelly a filmé son fils à l’âge de 9 mois: il est assis dans l’herbe uniquement vêtu d’un lange et il fait tout ce qu’il peut pour ne jamais toucher le sol. “C’est la première fois qu’il allait dans le jardin sans vêtements”, se souvient Kelly.Les parents du petit garçon, qui est aujourd’hui âgé de deux ans, ont appris plus tard qu’il souffrait d’un “problème sensoriel”. “La marche et la parole ont pris un peu de retard. Il n’aime pas non plus la peinture et déteste marcher sur du sable. Il l’évite s’il n’a pas de chaussures.”

