L’enfant a marché pendant plus de trois kilomètres avant d’être repérée et ramenée chez ses grands-parents. Une histoire d’amour relatée par France Bleu.

L’amour donne des ailes et n’a pas d’âge. Deux adages qui se voient confirmés par la jolie histoire racontée par France Bleu Touraine. Celle d’une petite fille prête à tout pour rejoindre son amoureux, y compris à fuguer au milieu de la nuit. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, en Indre-et-Loire. Vers 6 heures du matin, une petite fille de quatre ans décide de braver les monstres qui vivent sous les lits pour aller rejoindre son petit amoureux.

En toute discrétion et sans que ceux-ci ne remarquent ou n’entendent quoi que ce soit, la fillette quitte le domicile de ses grands-parents à Saint-Épain, où elle passe la nuit, pour s’aventurer dehors. Seulement vêtue de son pyjama, mais ayant pris soin de mettre ses chaussons avant de sortir, la petite fille s’est mise en tête de rejoindre son amoureux qui se trouve alors à  quatre kilomètres de là .

Trois kilomètres

L’enfant de quatre ans emprunte la route départementale 57, en direction de Noyant-de-Touraine. Elle marche pendant une heure et parcourt plus de trois kilomètres avant d’être arrêtée. C’est une femme sortant de boîte de nuit qui la repère, à l’angle de la départementale 57 et de la départementale 760, et qui prévient les gendarmes. Ceux-ci prennent en charge la petite fille et la ramènent chez ses grands-parents, saine et sauve. Une fugue nocturne et amoureuse qui se termine bien, y compris pour les deux amoureux puisque la fillette a retrouvé son bien-aimé le mardi matin, dans son école maternelle de Noyant-de-Touraine.

Publié le 11/05/2017 à 10:46 | Le Point.fr