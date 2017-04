Grâce Ă une opĂ©ration chirurgicale et un rĂ©gime alimentaire liquide, Eman Ahmed Abd El Aty a perdu la moitiĂ© de son poids en Ă peine un mois. L’Égyptienne de 37 ans, alors considĂ©rĂ©e comme “la plus grosse femme du monde” avec ses 504 kilos, affiche dĂ©sormais 262 kilos sur la balance. Elle laisse ainsi son titre Ă l’AmĂ©ricaine Pauline Potter, pesĂ©e Ă 293 kilos en juillet dernier selon le livre Guinness des records.

Egypt’s Eman Ahmed has lost 262 kilos since her arrival in Mumbai two months ago https://t.co/bKGSVGqYPp pic.twitter.com/Uu0cV55HgG

La jeune femme souffre d’Ă©lĂ©phantiasis, une pathologie qui provoque un gonflement des membres et d’autres parties du corps. Elle avait subi une opĂ©ration par sleeve gastrectomie laparoscopique le 7 mars 2017 Ă l’hĂ´pital Saifee de Bombay. Une opĂ©ration qui consiste Ă enlever une grande partie de l’estomac.L’intervention s’Ă©tait parfaitement dĂ©roulĂ©e et aujourd’hui, soit Ă peine un mois plus tard, Eman Ahmed a dĂ©jĂ perdu près de 50% de son poids initial, relate l’Hindustan Times

Ma’am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL

— Dr Muffi Lakdawala (@DrMuffi) 5 décembre 2016