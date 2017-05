Au-delà des croyances, convictions et religions, les détenteurs des sciences mystiques se mettent ensemble au Mali. Un cocktail explosif !

Les responsables de l’union nationale des Domas du Mali (UNDM) ont animé une conférence de presse en prélude de son lancement officiel prévu dans les prochains jours. C’était au siège de l’association sis à Yirmadio sous la présidence de Moussa Babadji, président de l’UNDM entouré du SG Souleymane Dao, Soumaila Guindo Conseiller juridique et administrative.

L’union nationale des domas du Mali est un regroupement des connaisseurs traditionnalistes attachés à la culture et fans de tous ceux-ci. Elle fut créé depuis 2013 mais officialisé le 05 Mai 2016. Le bureau national compte 65 membres. Organisation culturelle, confessionnelle apolitique et à but non lucratif, l’UNDM a pour but de revaloriser l’ancrage des valeurs culturelles et ancestrales.

Pour le Président Moussa Babadji, l’UNDM est créé dans le cadre de la réunification et à en son sein des Somas, chasseurs, marabouts, djinetigui, géomanciens, féticheurs, radiothérapeutes, voyants magiciens, herboristes…

Elle vise à mettre en place un cadre d’échange entre domas; collaborer avec les services compétents en la matière pour identifier les plantes médicinales de notre terroir; améliorer les traitements en s’appuyant sur les progrès de la médecine, sensibiliser la population sur les activités des domas; former les membres de l’UNDM; faire un plaidoyer auprès des partenaires nationaux et internationaux ; être utile à soi-même .

Le secrétaire général Soumaïla Guindo a aussi rappelé que l’UNDM initiera et mettra en œuvre des actions de formation, de sensibilisation, d’éducation et de la promotion de la pratique de domaya dans l’intégrité et la loyauté.

L’union dit-il, a son siège à Bamako et des antennes régionales et locales à Kayes , Koulikoro, Sikasso, Bandiagara Koro, Bankass, Fiènan, Zantiguila, Wassolo, Yanfolila, Tièkenna, Kourokro Sonikoro, Sénou , Kenka, Tamala, Baguineda.

Coulou