Comme chaque année pendant les fêtes, Michelle et Barack Obama adressent leurs voeux aux Américains, un discours de paix et d’amour, auquel le couple ajoute souvent sa petite touche personnelle et un peu d’humour.

Cette année, les voeux des Obama avaient un goût particulier. Détendus et souriants, le président américain et la First Lady sont revenus sur les grands accomplissements des ces dernières années et souhaité un excellente année 2017 à tous les Américains à coups d’éclats de rire et de blagues devenues leur marque de fabrique.

Sur leurs huit années de présidence, leurs voeux ont toujours fait référence à la religion, mais aussi aux vétérans et militaires présents sur les terrains de guerre. Entre le premier discours de 2009 et le dernier délivré il y a quelques jours seulement, le couple a pris quelques rides et quelques cheveux blancs, mais garde un humour inébranlable.

Par lexpress.fr 27/12/2016 à 10:52